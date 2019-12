Uomini e Donne oggi: Gemma disperata, Armando e Veronica vanno via

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani sempre più delusa da Juan Luis

Oggi va in onda la continuazione della puntata di ieri del Trono Over di Uomini e Donne. Ancora protagonista è Gemma Galgani, la quale si ritrova ad avere dei grossi dubbi su Juan Luis. Con quest’ultimo la conoscenza non sta proseguendo nel migliore dei modi. Come ha raccontato la stessa dama torinese tra loro, fisicamente, non è ancora accaduto niente. Il cavaliere ha scelto di andare a trovarla a Torino, dove hanno trascorso la notte insieme in hotel. Ma mentre Gemma era ormai convinta che ci sarebbe stato un passo avanti nella loro frequentazione, Juan Luis l’ha sorpresa addormentandosi nel letto. Questo comportamento del cavaliere, che in studio ha ammesso che ancora non è scattata la chimica tra loro, ha generato non pochi sospetti nella Galgani. A dare conferma ai dubbi della dama torinese ci ha pensato Armando Incarnato, arrivato in studio con le prove. Oggi continueremo a vedere Gemma profondamente delusa per quanto sta accadendo.

“Ti meriti un amore finalmente, ma se tu continui così te le vai a cercare”, dichiara oggi Gianni Sperti parlando con la Galgani. L’opinionista, sebbene sia andato contro Armando, pare non riesca a credere a Juan Luis. Anche Valentina Autiero le consiglia di voltare pagina, poiché la situazione è ormai abbastanza chiara. La dama torinese sembra, però, non riuscire a metterci una pietra sopra. Alla fine, la Galgani esce dalla studio disperata. Un’altra delusione per Gemma, che solo qualche settimana fa si ritrovava a chiudere la conoscenza con Jean Pierre. Dopo ciò, è arrivato nel programma proprio Juan Luis, che agli occhi del pubblico appare come l’ennesima persona che vuole sfruttare la popolarità di Gemma.

Oggi Uomini e Donne: Armando e Veronica fanno una scelta

Gemma lascia lo studio e dietro le quinte si siede su un divano. Tina Cipollari approfitta del momento e corre da lei. Non mancano momenti ironici tra la dama torinese e l’opinionista. La puntata prosegue con gli altri partecipanti del Trono Over e al centro dello studio siede ora Armando. In settimana è di nuovo uscito con Roberta e questo non sta bene a Veronica, con la quale si accendono nuove discussioni. Le anticipazioni vedono i due prendere una scelta importante, ovvero quella di lasciare insieme il programma.