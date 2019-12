Anticipazioni Trono Over: Armando e Veronica vanno via, ma va tutto storto

Uomini e Donne anticipazioni, Armando e Veronica decidono di uscire insieme dal programma

Armando e Veronica hanno lasciato insieme Uomini e Donne, ma le anticipazioni del Trono Over nascondono un colpo di scena! Partiamo dall’inizio, perché Armando in settimana è uscito di nuovo con Roberta e questo non è piaciuto a Veronica. Le incomprensioni con quest’ultima sono proseguite dopo lo scontro della scorsa puntata, così Armando l’ha accusata di volere l’esclusiva dentro lo studio ma di non comportarsi come se volesse realmente uscire insieme a lui dal programma. Dopo un confronto al centro dello studio, Veronica e Armando hanno deciso di uscire insieme da Uomini e Donne, ma… Qualcosa è andato storto subito dopo! Neanche il tempo di finire la puntata infatti e Veronica e Armando sono tornati in studio, perché avevano già discusso dietro le quinte.

Anticipazioni Trono Over, Veronica e Armando prima escono insieme poi rientrano!

La Ursida si è sentita messa alle strette e per questo ha accettato di uscire con Armando dal programma. Lui invece l’ha accusata di volere imitare Ida e di non essere realmente interessata, perciò nessun lieto fine. Alla fine è venuto fuori che tra i due c’è stato qualcosa di più di un bacio, ma Veronica ha chiesto di non dire nulla per via del figlio che guarda da casa. Dopo queste rivelazioni è intervenuta Roberta, che si sente presa in giro da Armando visto e considerato che lui aveva detto di volere una pausa da tutte e due. Non mantenendo la parola, evidentemente.

Trono Over, Valentina e Erik si sono baciati: le anticipazioni di Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne sul Trono Over non finiscono qui. Come si legge su Il Vicolo delle News, Valentina e Erik continuano a uscire insieme e va tutto bene. C’è stato anche un bacio, ma lui non è ancora sicuro e ha accettato di far entrare una nuova signora venuta per lui, salvo poi eliminarla. Samuel è uscito con due donne, baciandone una. Infine, Gemma ha avuto le prove che Juan Luis sente donne fuori dal programma.