Uomini e Donne oggi: due ospiti in studio, verso la scelta di Sophie

Oggi torna in onda Uomini e Donne con la registrazione avvenuta lo scorso 9 febbraio, in cui Sophie Codegoni ha scelto. Ma come sempre prima Maria De Filippi dedica gran parte della puntata ai protagonisti del Trono Over. In particolare, solitamente si inizia con Gemma Galgani e le sue conoscenze. Non ci sono, però, al momento dettagli riguardanti questa prima fase della registrazione. Infatti, non si sa con certezza, al momento, cosa accadrà nel corso dell’appuntamento di oggi, giovedì 18 febbraio 2021. Le anticipazioni de Il Vicolo delle News riportano solo la scelta di Sophie! C’è grande attesa da parte del pubblico di Canale 5 per questo momento speciale. La giovane tronista ha conquistato il cuore dei telespettatori, che ora dovranno chiaramente salutarla.

E mentre il percorso della Codegoni giunge al termine, quello di Giacomo e Massimiliano è appena iniziato. Proprio ieri, il pubblico ha assistito all’arrivo di ben 14 corteggiatrici pronte a mettersi in gioco nel programma. Nel frattempo, fanno visita alla trasmissione due volti che hanno da pochissimo tempo fatto la scelta: Davide Donadei e Chiara Rabbi. I due stanno vivendo al massimo la loro relazione lontani dalle telecamere. Proprio in questi giorni, l’ex tronista pugliese ha fatto conoscere alla fidanzata la sua famiglia. Nonostante dimostrino di essere molto felici insieme, purtroppo sono diversi gli utenti sui social che insultano e offendono Chiara.

La maggior parte dei telespettatori tifava Beatrice Buonocore, che ha comunque sempre chiesto ai fan di non riservare insulti alla Rabbi. Ed ecco che ora la nuova coppia del Trono Classico torna in studio per assistere alla scelta di Sophie. Inizialmente entrano in studio Giacomo, Massimiliano e la Codegoni, che indossa un lungo abito dorato con paillettes e uno spacco. Non si sa se il momento della scelta andrà in onda nel pomeriggio di oggi. Come già è stato segnalato, la prima parte delle registrazioni è sempre dedicata ai protagonisti del Trono Over. Dunque, ora non resta che attendere.

Ormai non manca poco e l’appuntamento di oggi porterà Sophie verso la scelta. Un momento speciale e attesissimo!