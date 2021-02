Uomini e Donne, Davide presenta Chiara in famiglia (che la accoglie così)

Primo viaggio in Puglia per la nuova coppia, dopo non essersi mai separati dal giorno della scelta finalmente il tronista ha portato la fidanzata nella sua terra

Davide Donadei e Chiara Rabbi stanno vivendo la loro favola d’amore. Dal giorno in cui si sono scelti a Uomini e Donne non si sono mai separati un attimo. E così dopo aver trascorso i primi giorni insieme a Roma è arrivato il giorno in cui Davide e Chiara hanno raggiunto la Puglia. Il tronista ha già conosciuto la famiglia di Chiara, perché lei è di vicino Roma e quindi non c’erano molte restrizioni a impedirlo. La regione Lazio era zona gialla, per cui gli spostamenti tra comuni erano consentiti. Lo stesso non è successo con la famiglia di Davide, perché la Puglia è diventata zona gialla solo da pochi giorni. Durante il trono inoltre Davide si è trasferito a Roma, come anche Sophie, e non ha visto i suoi cari per molto tempo.

Finalmente ieri ha potuto fare ritorno a casa, e non poteva che farlo insieme a Chiara. Nelle storie su Instagram i due si sono mostrati in viaggio e hanno chiesto ai fan di fare loro compagnia con delle domande. E Davide ha anche documentato la serata con dei video brevi ma che hanno svelato la sorpresa organizzata dalla sua famiglia per loro due. Un’accoglienza molto tenera e dolce: hanno infatti organizzato una festa per la prima volta di Chiara a casa Donadei e per il ritorno del tronista.

In una enorme sala c’erano un po’ di parenti e amici del volto di Uomini e Donne, tutti con la mascherina. Un tavolo con una enorme torta a forma di cuore e la foto della scelta in studio. Uno scatto in cui i due si baciano con la mascherina e che si vede bene nella foto che poi si sono fatti con la torta. Ma non solo, perché c’erano tanti palloncini rossi, colore dell’amore, e a ogni palloncino c’era appesa una foto di Davide e Chiara nel percorso a Uomini e Donne.

Una signora ha preso sotto braccio Chiara e ha guardato insieme a lei tutti gli scatti appesi ai palloncini, come si vede nei video pubblicati da Davide. Insomma, una dolce accoglienza e un romantico ritorno a casa: così Davide ha presentato Chiara in famiglia. E così ha respinto ancora una volta le accuse di non essere felice insieme alla sua scelta.