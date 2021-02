UeD, Davide e Chiara sotto giudizio: “Lui non è felice”, la coppia replica

Davide e Chiara dopo Uomini e Donne si mostrano sui social felici e innamorati, ma non tutti sembrano esserne convinti. Il tronista ha fatto una scelta forse inaspettata per molti, ma di sicuro ha seguito il suo cuore. Il pubblico, almeno gran parte dello stesso, pare preferisse Beatrice Buonocore, per questo è rimasto deluso dalla scelta. Ma Davide non poteva e non doveva seguire le preferenze del pubblico, ma ha fatto bene anzi benissimo a fare ciò che il cuore gli diceva di fare. E il suo cuore lo ha portato da Chiara Rabbi. I due stanno insieme, non si sono separati un secondo da quando sono usciti da Uomini e Donne e ogni giorno riempiono i loro profili con foto e video di coppia.

Ma a quanto pare c’è chi ha insinuato che tra loro qualcosa non andasse bene. Molto probabilmente sono fan di Beatrice che pensano ancora che Davide abbia fatto la scelta sbagliata, quindi si sono presi la briga di far sapere ai due che Davide non sembra felice. Evidentemente i due ricevono molti commenti e messaggi su questo argomento, perché hanno deciso di rispondere. “Facciamo questa storia per tranquillizzare le fan, perché io sono felice con Chiara”, queste sono state le parole di Davide.

Chiara era accanto a lui e tra un bacio e l’altro ha rivelato che molte persone dicono che Davide non è felice insieme a lei. E pare che qualcuno lo veda anche troppo pensieroso. Nulla di tutto ciò è vero, però. Chiara e Davide dopo la scelta sono al settimo cielo e si vede dai loro occhi, oltre che dalle parole d’amore che si sono dedicati. Insomma, Uomini e Donne ha fatto nascere una nuova coppia e sembra più vera di ciò che tanti potrebbero pensare. Nonostante le simpatie per una corteggiatrice o per l’altra, sono le emozioni del tronista, o della tronista, che contano. Più delle emozioni e delle sensazioni che si prova guardando le esterne da casa, come è giusto che sia.

Dopo aver fatto questo chiarimento, Davide Donadei ha invitato la sua fidanzata a non farsi molte paranoie. Chiara ha spiegato che se succede è perché la stanno massacrando da sempre sui social. Molto presto i due saranno così sicuri del loro amore e dei loro sentimenti da non badare più alle critiche, intanto hanno voluto fare questo video nel tentativo di mettere a tacere le malelingue.