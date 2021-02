Uomini e Donne, Davide e Chiara tornano sui social: la promessa ai fan

Davide e Chiara dopo la scelta stanno ancora insieme: un lieto fine a Uomini e Donne che sembra destinato a durare a lungo. Il tronista è sempre sembrato molto preso da entrambe le sue corteggiatrici, ma alla fine Chiara Rabbi gli ha dimostrato di avere quel qualcosa in più rispetto a Beatrice Buonocore. E infatti Davide ha scelto Chiara seguendo il suo cuore, nonostante il pubblico volesse Beatrice. E pare anche alcune persone vicine a lui. Il suo cuore ha iniziato a battere sempre più forte per Chiara, è stato indeciso per molto tempo la alla fine guardando a fondo nel suo cuore ha trovato il nome della sua scelta a Uomini e Donne.

La puntata è andata in onda ieri e oggi la coppia è potuta tornare su Instagram. Lo hanno fatto mostrandosi insieme in foto e video, per la gioia dei fan. Che sono tantissimi, seppure sembrasse che invece il pubblico preferisse Beatrice – qui la sua reazione dietro le quinte -. Il primo a pubblicare una dedica d’amore alla sua nuova fidanzata è stato Davide Donadei. Chiara invece ha temporeggiato fino a stasera, quando ha postato una bellissima foto con Piazza del Popolo a Roma sullo sfondo. La ragazza ha scritto di non aver mai visto Roma così bella come adesso che la sta vedendo insieme al suo fidanzato.

Ha sempre creduto in questi mesi alle sue emozioni e tutto ciò che desiderava è oggi racchiuso nella prima foto con Davide su Instagram. “Ci ho creduto dal primo giorno e tu sei stata la mia più grande scommessa, quella che cresce piano piano dentro di te e poi esplode e si prende tutto.. Proprio come hai fatto tu”, ha aggiunto. Chiara ha anche dedicato un pensiero ai tanti che l’hanno sostenuta in questo percorso. A loro è andato il suo grazie, scritto in maiuscolo. E poi ha fatto sapere che adesso che si sono scelti hanno piena intenzione di costruire la loro quotidianità, passo dopo passo e insieme.

Stamattina invece Davide ha scritto che se qualche mese fa qualcuno gli avesse detto che oggi avrebbe postato una foto così romantica non ci avrebbe creduto. Nella sua dedica a Chiara ci sono pensieri sulla felicità, che secondo lui è un insieme di tanti attimi che fanno battere il cuore più veloce. “Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila”, ha scritto Davide. Anche lui ha ringraziato i fan e il pubblico di Uomini e Donne. Ha scritto ancora di aver dato tutto sé stesso in questo percorso, di averci creduto come mai prima d’ora. E sente di non poter mai ringraziare abbastanza la famiglia di Uomini e Donne per aver creduto in lui. Infine una promessa ai fan: “Io e Chiara vi porteremo nella nostra semplicità di ogni giorno”.