Beatrice Buonocore dopo la scelta di Davide Donadei ha commentato insieme alla redazione il momento. Come sempre infatti le telecamere inseguono i protagonisti del trono dopo la scelta per raccogliere i commenti a caldo, sia con la non scelta sia con la scelta. Davide ha scelto Chiara, ma non è stato facile dire addio a Beatrice. Come ha sottolineato Gianluca De Matteis, ex tronista e ospite in studio, il suo amico Davide oggi più che scegliere una delle due stava lasciando l’altra. Si è legato molto a entrambe le ragazze, spesso ha detto di essere in difficoltà e che gli piacevano entrambe. Le due ragazze inoltre si sono dimostrate sempre solidali fra loro, non ci sono stati teatrini a cui corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico.

Non a caso Beatrice e Chiara si sono ringraziate a vicenda prima di uscire dallo studio per la scelta. Un momento che è piaciuto davvero tanto a tutti, sia ai presenti in studio sia al pubblico a casa. Beatrice ha lasciato Davide in lacrime in studio, entrambi sono scoppiati a piangere dopo la non scelta. Mentre il tronista piangeva disperatamente in studio, Beatrice ha fatto lo stesso in camerino. Nel video pubblicato su Witty Tv, con il dietro le quinte, già prima di entrare in studio l’ex corteggiatrice si aspettava di non essere la scelta.

Dopo aver lasciato lo studio è tornata in camerino, era in lacrime per tutto il percorso e alle telecamere ha fatto notare che aveva ragione. Si aspettava insomma questo finale, ma un contro è aspettarselo, come ha spiegato, un conto è farci i conti dopo che te lo senti dire. Poi ha aggiunto: “Io sono venuta qua per cercare veramente qualcosa. Non ero io quel qualcosa per lui. Non posso farci niente”. Una reazione matura, non sono volati stracci ed è una cosa molto positiva che ha caratterizzato tutto il trono di Davide Donadei.

Beatrice ha fatto notare inoltre che lei stessa ha suggerito al tronista di scegliere col cuore, per cui sente di essersi data la zappa sui piedi. Adesso tornerà a casa alle sue cose di sempre: “Faccio come ho sempre fatto, faccio finta di niente”. E in effetti ha mantenuto la promessa, dedicandosi a una sua grande passione. Da questa esperienza però ha comunque preso dei vantaggi: Beatrice ha detto di aver capito molte cose di lei ed è cresciuta rispetto a cinque mesi fa. “Sono orgogliosa di quello che sono diventata. Anche se non me lo dice mai nessuno io sono orgogliosa di me”, ha aggiunto al termine dello sfogo.