Beatrice Buonocore dopo Uomini e Donne ha deciso di consolarsi con la sua grande passione. Per lei il percorso nel programma non è terminato con il lieto fine. Davide Donadei ha scelto Chiara alla fine, ma entrambe le corteggiatrici si erano dichiarate innamorate di lui. Per il tronista non è stato semplice, tant’è che ha temporeggiato più che ha potuto. Ha scelto solo quando le idee erano veramente chiare, nella sua testa e nel suo cuore. I tre protagonisti di questo trono non possono ancora parlare di quanto accaduto perché la puntata della scelta non è ancora andata in onda.

Tronista e corteggiatrici devono mantenere il silenzio quindi fino a quando il pubblico non vedrà su Canale 5 come è andata a finire. Le anticipazioni sulla scelta però fanno sì che i fan più curiosi siano già a conoscenza di tutto, per cui qualsiasi cosa accada sui profili dei protagonisti è un segnale. E lo è quindi anche l’ultimo arrivato sul profilo Instagram di Beatrice, che è anche una sorpresa per i fan. E perché no, pure una specie di regalo.

Per chi ancora non lo sapesse, Beatrice di Uomini e Donne è anche una cantante. Di sicuro è una sua grande passione, non si sa se sogna di fare questo per tutta la vita o se rimane solo un hobby per lei. Fatto sta che oggi ha pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube, il secondo per la precisione. E lo ha sponsorizzato su Instagram. Beatrice ha messo una storia con un’immagine e senza scrivere nulla. Con lo swipe up è possibile andare direttamente al video su YouTube con la cover di Torna a casa, brano dei Maneskin. Inutile dire che i suoi fan, che l’hanno sostenuta nel percorso con Davide e lo fanno ancora oggi, siano felicissimi e si siano subito complimentati con lei.

Questa cover è il secondo video presente sul canale YouTube di Beatrice Buonocore. L’altro ha l’aria di essere un suo inedito dal titolo Diamante. Ma cercando il nome della corteggiatrice su YouTube saltano fuori molti altri video di sue vecchie partecipazioni a gare canore e non. Ha partecipato per esempio anche al Festival di Castelfranco Emilia nel 2017, dove ha cantato Ora esisti solo tu di Bianca Atzei. Insomma, pare chiaro che Beatrice Buonocore dopo la scelta di Davide abbia trovato nella musica una valida amica per superare la delusione amorosa.