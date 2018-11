Uomini e Donne oggi: Maria si arrabbia con Lorenzo, Luigi deluso

Oggi Uomini e Donne: Lorenzo fa arrabbiare Maria De Filippi, Luigi deluso da Irene

Oggi, 15 Novembre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte da Lorenzo e Luigi. I due giovani hanno fatto nuove esterne e hanno avuto anche modo di chiarire alcune incomprensioni. Si parte da Riccardi. Dopo l’ultima registrazione, il tronista parla al telefono con l’ex fidanzato di Giulia. Il giovane racconta che la ragazza è interessata solo ai soldi e ai followers dei social. Conclusa la chiamata, pare sia tutto ok. Per il ragazzo di Milano la segnalazione sulla sua corteggiatrice non ha portato a galla nessuna novità. In studio sono tutti un po’ perplessi. In tanti non comprendono come sia possibile che Lorenzo non si arrabbi e non indaghi più a fondo sulla questione.

Dopo la telefonata, Riccardi decide di portare in esterna Giulia. I due stanno molto bene insieme, anche se durante l’uscita arriva Claudio a mostrare una foto che ritrae la corteggiatrice con una particolare felpa che potrebbe dimostrare il suo forte interesse per i follower. In studio, tutti gli opinionisti sono un po’ titubanti e non sembrano assolutamente disposti a credere alla giovane donna. Intanto, Maria De Filippi si arrabbia con Lorenzo. La padrona di casa racconta a tutti i presenti in studio quello che ha combinato il giovane. A quanto pare, Riccardi desiderava che una ragazza in particolare scendesse a corteggiarlo, ma lei si è rifiutata. Successivamente, lui è andata a cercarla in un ristorante di Milano senza dire nulla alla redazione.

Uomini e Donne: Luigi deluso da Irene, ma poi fanno pace

Chiusa la parentesi dedicata a Riccardi, Maria passa a Luigi. Dopo l’ultima registrazione, il tronista si è visto in camerino con Irene. I due hanno discusso per le foto che la corteggiatrice pare aver eliminato dal suo profilo Instagram. La ragazza cerca di giustificare il tutto, ma Mastroianni non le crede. Lei piange perché non sa cosa fare per fargli cambiare idea. Tornati in studio, il siciliano rivela di averla vista sincera e per questo decide di perdonarla e di continuare a conoscerla. Il ragazzo è uscito anche con Sonia. A primo impatto credeva che fosse una donna sulle sue e anche un po’ altezzosa, ma alla fine si ricrede.