Anticipazioni Uomini e Donne, Luigi Mastroianni: Irene cancella foto e persone da Instagram, spunta la verità

La corteggiatrice di Uomini e Donne Irene Capuano è arrivata in studio da pochissimo tempo e già è finita al centro dell’attenzione. La giovanissima ragazza ha catturato l’attenzione di tutti, in primis di Luigi Mastroianni. Il tronista ha infatti dichiarato di trovarla una delle donne più belle e interessanti scese a conoscerlo fin’ora. La prima esterna è andata alla grande, ma poi qualcosa è andato storto. Il siciliano ha scoperto che la dolce Capuano ha apportato alcune modifiche al suo profilo Instagram subito dopo la prima uscita con lui. Tale dettaglio ha fatto storcere il naso del diretto interessato e non solo. Oggi, una lettrice del blog Il Vicolo delle News ha mostrato, attraverso degli screenshot, gli scatti che Irene avrebbe cancellato e le persone che avrebbe smesso di seguire.

In puntata, la Capuano ha dichiarato di aver eliminato determinate foto e persone per fare un po’ di pulizia. Secondo quanto riportato dalla ragazza, gli scatti incriminati sono stati tolti perché condivisi quando era più piccola. Il follow pare invece essere stato tolto per motivi personali. La corteggiatrice del Trono Classico ha infatti rivelato di aver smesso di seguire tutti coloro con cui non si sente più da svariato tempo. La fan de Il Vicolo delle News ha inviato tutti gli screen contenti gli scatti scomparsi dal profilo della ragazza e i nomi delle persone che ha smesso di seguire. Ad accomunare la maggior parte delle fotografie è un hashtag molto particolare, ovvero #influencer. Tutte le foto appartengono a dei servizi fotografici. Il follow è stato tolto invece a gente che pare conoscere e frequentare diversi personaggio dello spettacolo.

Uomini e Donne, Luigi e Irene: nuova verità sulla corteggiatrice

Tutto ciò che emerge dalle prove pubblicate da Il Vicolo delle News portano a galla una certa contraddizione con ciò che la corteggiatrice di Luigi ha detto in puntata. La giovane donna ha infatti dichiarato di non essere interessata al mondo dello spettacolo, di non voler fare successo e di non avere nemmeno bisogno di avere per forza un profilo Instagram poiché il suo lavoro già ce l’ha e le va bene così. Quale sarà la verità?!