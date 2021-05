Uomini e Donne oggi: in onda la scelta di Massimiliano

Nel corso delle puntate di questo pomeriggio, Mollicone conclude il suo percorso a grande sorpresa: nei giorni scorsi non aveva anticipato in alcun modo la fine di questa esperienza

La scelta di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne va in onda oggi, giovedì 13 maggio 2021. Nell’ultima parte della puntata andata in onda ieri, Maria De Filippi ha inizialmente annunciato che un tronista avrebbe scelto. Sin da subito i presenti in studio hanno capito di chi stava parlando la padrona di casa. L’outfit elegante di Massimiliano ha subito attirato l’attenzione di Gianni Sperti, che ha fatto notare il dettaglio. Mollicone ha fatto il suo ingresso in studio sfoggiando un look speciale, proprio per l’occasione. Infatti, l’opinionista ha fatto presente che solitamente il giovane tronista non indossa questo genere di outfit. Nei giorni precedenti Massimiliano ha deciso di concludere il suo percorso, subito dopo quanto accaduto nella registrazione della settimana prima.

Lo scorso 2 maggio in studio Vanessa Spoto è apparsa particolarmente irritata dal comportamento di Massimiliano ed Eugenia Rigotti. Ha lasciato il centro studio ed è tornata a sedere al suo posto. Subito dopo è anche uscita dallo studio, recandosi in lacrime dietro le quinte. Immediatamente Mollicone ha deciso di seguirla, promettendo a Eugenia che nei giorni successivi le avrebbe dato le risposte alle sue numerose domande. Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne Massimiliano rivive i momenti più importanti trascorsi con le due corteggiatrici nel programma.

Sicuramente Maria manda in onda le ultime esterne e poi il tronista può sedere sulle famose poltrone rosse per annunciare la sua scelta. Le anticipazioni de Il Vicolo delle News segnalano che Massimiliano oggi sceglie Vanessa! Dopo Samantha Curcio, anche lui ha deciso di lasciare la trasmissione e di iniziare una nuova relazione lontano dalle telecamere. Ora dovrebbe arrivare il momento di Giacomo per concludere questa stagione del programma.

Molto probabilmente Czerny farà la sua scelta nel corso delle registrazioni, che verranno svolte tra sabato e domenica di questa settimana. Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 può assistere, questo pomeriggio, al momento di Massimiliano e Vanessa.

Non ci sono dettagli particolari sulla loro scelta. Dunque, non si sa se Mollicone oggi riserva qualche colpo di scena. Samantha ha sorpreso tutti quando ha deciso di parlare con la non scelta, Bohdan, con la presenza di Alessio.