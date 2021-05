UeD, Samantha e Alessio dopo la scelta: primo post Instagram insieme

Samantha e Alessio dopo la scelta a Uomini e Donne stanno ancora insieme. Non sono passati molti giorni da quando è stata registrata la puntata in onda oggi, ma abbastanza per viversi un po’ nella vita reale. Quindi abbastanza per lasciarsi, nel caso. Non è assolutamente successo alla nuova coppia del Trono Classico, che sono apparsi felici e sorridenti sui social. Samantha Curcio non è ancora tornata su Instagram, sul suo profilo tutto tace al momento. Chi invece non ha resistito oltre e ha voluto subito mostrare al mondo la sua felicità è stato Alessio Ceniccola.

L’ex tronista ha pubblicato un video tra le stories in cui lui e la sua nuova fidanzata stappano insieme una bottiglia di spumante. Non si sa a quando risale questo video, se lo hanno girato adesso vedendo in onda la puntata oppure pochi giorni dopo la scelta. O la sera stessa, magari, oppure ancora in qualche occasione speciale come le presentazioni in famiglia. Samantha e Alessio dopo Uomini e Donne torneranno attivissimi sui social, per cui ci sarà modo di scoprire come procede tra loro.

Nel primo video insieme su Instagram Alessio e Samantha sorridono e sono felici. Non hanno detto nulla, in sottofondo c’era invece la canzone della loro scelta: Tutta la notte di Sangiovanni, in corsa per la vittoria ad Amici 2021. Si sono scambiati anche un bacio prima di terminare il video. Nelle prossime ore arriveranno di sicuro anche le prime parole e chissà magari la prima foto. Ai più curiosi non resterà che tenere sotto controllo i profili Instagram di Samantha Curcio e Alessio Ceniccola.

Intanto su Witty Tv è arrivato il video delle prime parole di Alessio e Samantha dopo la scelta. I due si sono abbracciati e tenuti stretti, la tronista ha detto di essere dispiaciuta solo di una cosa: non essere riuscita a dire davvero tutto nella scelta in studio. Alessio ha detto che è stata imprevedibile, ma gli è piaciuto. Queste le parole dell’ex corteggiatore:

“Ho avuto paura in queste settimane e anche durante la scelta. Parlava, parlava, parlava e pensavo stesse andando in un’altra direzione. Sì ho avuto paura, tanta, di non portarla via con me. Spero che duri per sempre, perché ho trovato una donna. Quella che volevo”

Samantha è felicissima insieme ad Alessio e ha già le idee chiare su come sarà il loro rapporto: