Uomini e Donne oggi, Ida torna in studio: la Platano non trattiene le lacrime

Uomini e Donne oggi, nuova sfida tra dame: Ida Platano in lacrime dopo aver sfilato

Assisteremo a nuovi scontri oggi a Uomini e Donne, con il Trono Over. In particolare, ad attirare l’attenzione è il ritorno di Ida Platano. La dama torna nello studio per la nuova sfilata Stasera mi dirai di sì. La prima a scendere in passerella è Gemma Galgani, la quale sceglie di indossare un abito nero, con uno spacco molto ampio. L’outfit da lei indossato non viene per nulla apprezzato da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima non perde occasione per lanciare delle forti critiche nei confronti della dama torinese. Naturalmente questo dà il via a un nuovo scontro tra l’opinionista e Gemma. Tina non riesce a sopportare il fatto che signore della sua età vestano in modo così scollato. La sfilata vede, appunto, il ritorno di Ida. La Platano sceglie di indossare un abito molto elegante e di rendere partecipe anche Gianni. La dama siede poi al suo posto e Maria De Filippi le chiede come sta procedendo. L’ex protagonista del Trono Over preferisce, però, non rispondere alla domanda.

Nonostante Ida scelga il silenzio oggi in studio, è impossibile non notare il suo stato d’animo. Infatti, vedremo la Platano in lacrime. Ciò fa ipotizzare che le cose con Riccardo Guarnieri non stiano procedendo nel migliore dei modi. Ricordiamo che, nel corso di queste settimane, c’è stata una svolta. Entrambi hanno dichiarato, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, di essere molto innamorati e di voler ancora un futuro insieme. Oggi, però, in puntata Ida appare abbastanza provata. Vedremo scendere in passerella anche Valentina M., la quale viene poi raggiunta da Massimiliano, con cui si sta frequentando da qualche settimana. Prendono parte alla sfilata anche Veronica Ursida e Aurora.

Oggi Uomini e Donne, si accendono gli scontri in studio: Aurora attaccata

Si scaldano nuovamente gli animi in studio con Aurora, che dà vita a un’accesa polemica. Sia Tina che Gemma attaccano la dama e poi finiscono per litigare tra loro. Dunque, non mancano oggi i forti scontri in studio. Intanto, vi anticipiamo che sfilano anche Valentina Autiero, Alessia, Antonella e Roberta Di Padua.