UeD oggi, Giovanna: l’amara replica a Sammy, poi risponde a Raselli

Giovanna Abate e Sammy Hassan non stanno più insieme dopo la scelta a Uomini e Donne. Oggi l’ex tronista decide di replicare, sul nuovo numero del Magazine del programma, all’intervista rilasciata la scorsa settimana dall’ex corteggiatore. In particolare, Giovanna ci tiene a chiarire determinati punti, che secondo lei non sono stati spiegati correttamente. Scendendo nel dettaglio, la Abate spiega che avrebbe voluto con tutta se stessa che questa storia potesse funzionare davvero. Non ha mai pensato che, una volta usciti dal programma, si sarebbero ancora ritrovati a vivere nulla di concreto. Era convinta che insieme fossero già ‘qualcosa’ e che tutto questo si potesse trasformare in amore o in un pasticcio, ma solo dopo una reale conoscenza. Ed è proprio questo che ci tiene oggi a specificare: a detta sua, non ci sarebbe stato modo e tempo di farsi un’idea di una relazione. Giovanna è convinta, dopo quanto accaduto, che non ci sia stata da parte di Sammy la volontà di stare insieme.

Uomini e Donne oggi, Giovanna Abate decide di tornare a parlare della fine della sua storia con Sammy Hassan: l’ex tronista è ferita

Giovanna Abate è abbastanza amareggiata per quanto accaduto con Sammy. Al contrario di quanto dichiarato da Hassan, lei non se la sente di parlare di qualcosa che non ha funzionato, in quanto non sarebbe accaduto nulla di così rilevante per chiudere la storia. Non può, pertanto, definire le discussioni avute con Sammy dopo la scelta tali. In particolare, racconta che le vere liti sarebbero arrivate quando lei chiedeva all’ex corteggiatore di vedersi. A detta della Abate, Hassan non avrebbe dato fiducia al loro rapporto. Resta, inoltre, perplessa su altre dichiarazioni da lui fatte. In particolare, Giovanna si riferisce al fatto che Sammy ha confessato che lei correva troppo. “Ci sono rimasta male per questa fine e sono ferita”, ammette l’ex tronista oggi. Ed ecco che decide, poi, di ricostruire quanto accaduto dopo la scelta.

Oggi Uomini e Donne, Giovanna ripercorre quanto accaduto con Sammy dopo la scelta

Giovanna ripercorre quanto accaduto con Sammy dopo Uomini e Donne e, a detta sua, i primi giorni sarebbero andati bene. L’ex corteggiatore è stato da lei a Roma per due volte e qui sarebbero andati d’accordo. Dopo di che, il 22 giugno lei è salita a Milano e, per lasciarlo libero di gestire con serenità il suo tempo, è andata a dormire a casa di Cecilia Zagarrigo. Con questo, Giovanna vuole precisare di aver subito compreso il fatto che avrebbe potuto vederlo solo poche ore limitate, poiché sa che Sammy dei doveri da padre e non voleva di certo fargli pesare la cosa. “Non c’è mai stata nessuna discussione su questo e trovo un po’ meschino voler rigirare la frittata“, continua Giovanna. Ed è qui a Milano che avrebbero avuto la loro prima litigata, di cui per correttezza preferisce non rivelare i motivi.

Giovanna e Sammy dopo UeD: la Abate poi decide di rispondere anche a Giulio Raselli

Dopo il litigio a Milano, ci sono stati alti e bassi tra Giovanna e Sammy. Lei non riusciva ad accettare che tutto si fosse rovinato così e, per tale motivo, ha preso un treno per Milano per trascorrere il compleanno di lui insieme. Appena si sono rivisti sarebbe passato tutto in secondo piano, tanto che sembravano aver ritrovato la sintonia. Nella notte lui, però, avrebbe riparlato a galla i problemi avuti nei giorni precedenti, rivelando di voler chiudere la loro storia. A questo punto, Sammy se ne sarebbe andato via dall’albergo e il giorno dopo avrebbe deciso, addirittura, di non trascorrere il suo compleanno con lei. Tramite i social, Giovanna ha poi scoperto che Hassan si trovava a Forte dei Marmi! Dopo aver ripercorso queste giornate e la fine della sua storia, la Abate ci tiene a rispondere anche a Giulio Raselli, il quale aveva commentato il tutto: “Non credo sia giusto, non sapendo neppure io come sto e come sono andate davvero le cose, esprimersi a riguardo. Si è screditato da solo”.