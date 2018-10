Uomini e Donne oggi: Giorgio Manetti attacca i corteggiatori di Gemma Galgani

Giorgio Manetti fuori da Uomini e Donne, torna a parlare di Gemma

Chiunque, anche chi non segue quotidianamente Uomini e Donne, conosce ormai le vicende di Giorgio e Gemma. Ultimamente si era creato un triangolo tra i due e Tina Cipollari, opinionista del programma. Tutto smentito nonostante la gelosia morbosa di Gemma Galgani nei confronti di Giorgio Manetti. Lui ormai è fuori dal programma, dice di non seguire più la tv, ma torna a parlare di Gemma. Infatti Giorgio ha avuto modo di guardare una diatriba tra la torinese e uno dei suoi corteggiatori e di lei dice:” Non riescono a capire che Gemma è un personaggio particolare, che vuole un uomo con una personalità molto forte e anche possibilmente con un po’ di cultura”. Al giornale Mio, Giorgio dichiara: ” Lei sa stare in tutti i contesti. Eppure le cose vanno rigorosamente a rotoli”.

Giorgio dice la sua sui corteggiatori della Galgani

Giorgio Manetti ha da dire la sua a proposito degli uomini che corteggiano Gemma nel programma della De Filippi: ” Io non giudico i signori che vanno a corteggiarla perché non li conosco, però vedo che tante volte lei entra in contrasto con loro”. Giorgio è convinto che molti non riescono ad inquadrare ancora bene la personalità di Gemma che presenta molti aspetti negativi ma che “è un donna che sa parlare, ha una bella dialettica” confessa Giorgio. A proposito di Rocco e Marco, con cui la Galgani si sta frequentando adesso, Giorgio dice: ” La prova del fuoco è il momento del contatto fisico” prosegue ” Gemma non disdegna di essere corteggiata anche con un bacio”.

L’amore nella vita di Giorgio Manetti dopo Gemma

Dopo la fine dell’amore con Gemma, Giorgio Manetti confessa di avere una frequentazione in atto, la definisce “molto bella, tranquilla e rilassante”. Dunque capitolo chiuso con il salotto di Maria De Filippi e anche con la sua ex Gemma!