Uomini e Donne oggi, Gianluca nel mirino: i sospetti di Tina Cipollari

Uomini e Donne oggi: Gianluca finisce nel mirino del pubblico, ma anche Tina Cipollari ha qualche sospetto

Gianluca Scuotto del Trono Over di Uomini e Donne è finito ormai nel mirino del pubblico. I telespettatori quest’anno sembrano non riuscire ad apprezzare nessuno dei cavalieri protagonisti. In particolare, ogni settimana, Gianluca viene duramente criticato dal pubblico. La storia con Roberta non piace molto. Più volte Scuotto ha deciso, all’interno del programma, di conoscere altre donne deludendo non poco la dama. Quest’ultima ha provato a rinunciare alla frequentazione con Gianluca, ma sembra proprio non riuscirci. La brevissima conoscenza con Cristina ha complicato ancora di più questa storia. Quando accaduto con la Incorvaia, ha portato Roberta a prendere le distanze da Gianluca. La dama, però, non si allontana mai definitivamente da lui, in quanto ormai troppo presa. La donna pare provi già dei sentimenti molto forti. In studio, Roberta però ammette che Scuotto cambia spesso personalità. Quando si vedono fuori dal programma è una persona dolce e interessata, mentre quando si trovano in studio è il contrario. Roberta sente, infatti, che il cavaliere è molto distante da lei durante le puntate. Anche Tina Cipollari nota questo particolare e ammette di avere dei sospetti.

Tina inizia ad avere qualche dubbio su Gianluca. Mentre una parte del pubblico è sicura che tra Scuotto e Roberta ci sia in realtà un accordo, ecco che l’opinionista fa qualche ipotesi solo sul cavaliere. La Cipollari pensa che l’uomo si trovi nel programma solo per ottenere visibilità. Tina in studio non vede Gianluca abbastanza convinto. Scuotto rivela di essere pronto a dare l’esclusiva solo a Roberta, ma la Cipollari è convinta che prossimamente il cavaliere cambierà di nuovo idea. L’opinionista non crede affatto alle parole di Gianluca. Quest’anno gli opinionisti temono che i partecipanti del programma possano sfruttare il momento per la popolarità, anziché per trovare l’amore.

Oggi Uomini e Donne: Gianluca non convince, è davvero interessato a Roberta?

Gianluca non convince quasi nessuno. La sua conoscenza con Roberta sarebbe dovuta già andare oltre, eppure il cavaliere preferisce frequentare altre donne. Ora decide di prendersi una pausa e di dare l’esclusiva alla dama. Ma quanto durerà questo accordo? Secondo Tina poco, visto che Gianluca ha intenzione di ottenere popolarità. Non è il primo cavaliere su cui anche il pubblico si fa questo pensiero. Infatti, quest’anno sono diversi gli uomini accusati: David e Sebastiano.