UeD news: Sebastiano e Gianluca accusati, ma gli scontri degenerano

Uomini e Donne news: gli scontri che vedono protagonisti Sebastiano e Gianluca del Trono Over degenerano in studio

Sebastiano e Gianluca del Trono Over di Uomini e Donne sono duramente accusati sia dal pubblico che dai presenti in studio. Gli scontri che li vedono protagonisti nel programma degenerano. I telespettatori sui social appaiono sconvolti e senza parole. Molti sono divertiti per quanto accade in studio nel corso delle puntate del Trono Over, tanto che affermano di preferire questo al Trono Classico. Abbiamo assistito a varie discussioni molto accese durante la puntata del 6 novembre. In particolare, Caterina sembra non riuscire più a trattenere il suo rancore nei confronti di Sebastiano, tanto da alzarsi e tirare uno schiaffo in faccia all’uomo. Il cavaliere resta fermo nella sua posizione sconvolto. Nessuno si sarebbe aspettato di vederla compiere questo gesto, anche perché proprio in questo momento Sebastiano ha una discussione con Luisa. Ed ecco che improvvisamente arriva una bella sberla sulla faccia del cavaliere. Sono in molte le donne che hanno applaudito al gesto di Caterina. Infatti, sia Sebastiano che Gianluca non sono ben visti dal pubblico.

Gianluca finisce nel mirino dei telespettatori, ma a quanto pare anche in quello di Roberta. Dopo il gesto di Caterina, anche lei si alza dalla sua sedia e prende una parte del viso di Gianluca tra le mani, dopo di che esce dallo studio. In questo caso, non arriva un vero e proprio schiaffo, ma il gesto fisico c’è. Una parte del pubblico, dopo aver criticato Tina Cipollari ieri, è indignata per quanto sta accadendo in questa nuova edizione. I telespettatori sono convinti che questo non possa essere un esempio per i giovani che seguono il programma. Intanto, il pubblico non applaude a Roberta, anche lei finita nel loro mirino. Infatti, le scelte della dama non sono pienamente apprezzate dai telespettatori.

News Uomini e Donne: scontro acceso tra Sebastiano e Sossio Aruta

Ma questi non sono gli unici scontri a cui abbiamo assistito nel corso di questa puntata. Sossio interviene per criticare il comportamento di Sebastiano e Denise. I due affermano di non essere ancora andati oltre al bacio e l’Aruta non ci crede. Queste suo intervento infastidisce Sebastiano, il quale si alza dalla sua sedia per parlare faccia a faccia con il collega. Entrambi si alzano e hanno una breve ma accesa discussione.