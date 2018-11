Uomini e Donne news, Tina troppo aggressiva? Il pubblico si ribella

Uomini e Donne news: Tina Cipollari è troppo aggressiva in studio? Il pubblico indignato

Tina Cipollari a Uomini e Donne si comporta in modo troppo aggressivo? In queste ore il pubblico appare indignato sui social. In particolare, l’opinionista si è nuovamente scontrata con Gemma Galgani. Le due hanno avuto uno scontro fisico, causato proprio dalla stessa Tina. Ad aver scatenato la rabbia della Cipollari è stato un gesto di Gemma. Scendendo nel dettaglio, la dama di Torino ha tolto la testa a una delle mummie create dall’opinionista. Ciò ha portato poi Tina a raggiungere subito la Galgani, mettendole le mani nei capelli. Da parte della Cipollari non c’è stata una stretta molto forte, ma comunque il suo gesto non è stato per nulla apprezzato dai telespettatori. Ancora una volta, il pubblico si dice convinto del fatto che Tina dovrebbe contenersi. A separare le due donne ci ha pensato Maria De Filippi, che in studio ha prontamente preso la Cipollari da parte. L’opinionista, però, ha affermato di voler tirare uno schiaffo in faccia a Gemma e così è tornata indietro.

Non è arrivato alcuno schiaffo da parte di Tina, che però ha nuovamente stretto tra le mani una ciocca dei capelli di Gemma. La Galgani non ha risposto a questo gesto, ma ha continuato a parlare della mummia. Intanto, però, il pubblico non ha potuto non notare l’atteggiamento di Tina e hanno così commentato negativamente. “Tutto questo è uno schifo”, si legge sui social. I telespettatori sono abbastanza delusi dal comportamento della Cipollari. Infatti, sono sicuri del fatto che Gemma possa generare una certa antipatia, ma non Tina non dovrebbe comunque arrivare a commettere questi gesti. Già durante la scorsa edizione il pubblico aveva commentato negativamente questo tipo di comportamento.

News Uomini e Donne, Tina contro Gemma: il pubblico si scaglia contro l’opinionista

“Io non so come si permette di mettere le mani addosso”, si continua a leggere sui social. E ancora qualche altro telespettatori scrive: “Gemma sarà pure antipatica, ma Tina che le mette le mani addosso e in faccia anche no. Io la denuncerei”. La Cipollari è considerata, attualmente, una persona troppo aggressiva, che non darebbe il buon esempio ai più giovani. Nel frattempo, c’è anche chi si è divertito di fronte a queste scene, non riuscendo a vedere in Tina tutta questa aggressività.