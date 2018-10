Uomini e Donne news, Gianluca imita Sossio? Il confronto tra i due cavalieri

Uomini e Donne news: Gianluca cerca di imitare Sossio? Arriva il confronto tra i due cavalieri del Trono Over

Sossio interviene, nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 31 ottobre, nelle discussioni che riguardano Gianluca Scuotto. Quest’ultimo è considerato dal pubblico come il nuovo Aruta del programma. Infatti, molti telespettatori vedono negli atteggiamenti di Gianluca un po’ di Sossio. Su questo punto, il calciatore ci tiene a precisare che fosse stato lui al suo posto sarebbe stato duramente criticato da Gianni Sperti, Tina Cipollari e il pubblico. L’Aruta è convinto di essere giudicato in modo non corretto da parte dei due opinionisti. La sua esperienza a Temptation Island Vip, con Ursula Bennardo, ha solo complicato ancora di più i rapporti tra Sossio e Gianni. Sperti decide così di rispondere all’accusa del cavaliere, precisando che lui ormai lo conoscono da anni e l’hanno sempre visto combinare cavolate con le donne. Gianluca, invece, ancora deve avere la possibilità di farsi conoscere, visto che ha iniziato la sua esperienza nel programma da poco tempo.

Nel frattempo, Gianluca è duramente criticato dal pubblico. I telespettatori non apprezzano il modo di fare del cavaliere. Non solo, anche Roberta è al momento accusata dai telespettatori. Secondo gli utenti sui social, la dama dovrebbe alzarsi dalla sedia e andarsene. Sembra che Gianluca abbia trascoro una notte di passione con Cristina. Per giustificarsi il cavaliere rivela di aver fatto un errore, in quanto subito dopo ha pensato a Roberta. Il pubblico ritiene che quest’ultima non dovrebbe assolutamente accettare tutto questo. La stessa Tina chiede alla dama se è sicura di aver capito cosa ha fatto Gianluca con Cristina. L’ultima dichiarazione non piace a Cristina, che si alza e se ne va. Questo comportamento del cavaliere, per il pubblico, riprende molto quello di Sossio.

Uomini e Donne: Gianluca e Roberta non convincono, Sossio contro Gianni

Dopo l’intervento di Sossio, Gianluca dice la sua su quanto si dice sul web. Il giovane cavaliere rivela all’Aruta che lui non lo conosce e non sa cosa ha fatto durante la sua esperienza nel programma. Per tale motivo, vuole dimostrare che non sarebbe possibile per lui imitarlo. Questa è una chiara risposta a tutti quelli che sono convinti che voglia prendere il posto di Sossio. Finisce così il confronto tra l’Aruta e Gianluca. Ma ecco che Scuotto decide di chiedere proprio a Ursula un ballo. La dama accetta e Sossio appare subito infastidito.