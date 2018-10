Uomini e Donne, Gianluca elimina Loredana: ma qualcosa non torna

Uomini e Donne, Gianluca elimina di nuovo Loredana e si apre il caso in studio

Gianluca del Trono Over di Uomini e Donne non piace al pubblico. Il cavaliere, inizialmente, aveva colpito l’attenzione del pubblico con la forte somiglianza con Liam Spencer della nota soap Beautiful. Il suo modo di fare, nel corso delle prime puntate, era piaciuto ai telespettatori. Ma ecco che ultimamente sembra aver perso completamente il consenso da parte del pubblico, ma anche quello di Gianni Sperti. Nel corso della puntata del 17 ottobre, Gianluca fa tornare in studio Loredana, la quale era stata eliminata proprio da lui la settimana passata. Il cavaliere aveva dichiarato di non essere più interessato a questa conoscenza, ma prima di andare via la dama aveva fatto delle confessioni inaspettate. Scendendo nel dettaglio, Loredana aveva rivelato a Roberta che Gianluca ci aveva fisicamente provato con lei più volte durante una loro uscita. Ed ecco che ora il cavaliere sembra tornare indietro, riportando Loredana in studio. Roberta appare subito in disaccordo con questa scelta. La dama afferma che qualche giorno fa Gianluca le aveva confermato di non provare interesse per Loredana.

Dopo aver ascoltato le parole di Roberta, Gianluca decide di chiudere definitivamente la conoscenza con Loredana. Il cavaliere rivela di non essere interessato a questa frequentazione. A questo punto, si accendono gli animi in studio. Gianni non ci sta e chiede a Gianluca per quale motivo ha fatto tornare Loredana in studio. L’opinionista pensa che non sia molto senso nelle scelte prese dal cavaliere. Infatti, sembra che Sperti sia convinto del fatto che a Gianluca faccia un po’ paura la reazione di Roberta. “L’ha eliminata, la fa tornare e la rielimina”, riassume Gianni. Con grande dispiacere, Loredana esce anche questa volta dallo studio chiudendo con amarezza questa conoscenza. Ma come mai Gianluca ha fatto tornare in studio Loredana per poi eliminarla?

Uomini e Donne, il rapporto tra Gianluca e Roberta ricorda Sossio Ursula

Il pubblico vede in Gianluca e Roberta, Sossio e Ursula. I due ricordano la coppia del Trono Over che si è divisa con Temptation Island Vip. Ma, intanto, finisce nel mirino dei telespettatori anche Loredana. Sono molte le donne che consigliano la dama ad avere più dignità, in quanto non sarebbe dovuta tornare in studio per uno come Gianluca, dopo la scorsa puntata. Quest’ultimo non è ben visto dal pubblico, il quale è convinto che non sia alla ricerca dell’amore, ma del divertimento.