Trono Over, Gianluca e Roberta: la confessione di Loredana spiazza

Trono Over di Uomini e Donne: Gianluca messo alle strette da una confessione inaspettata di Loredana

Gianluca, nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne, viene messo alle strette da Loredana. Il cavaliere al momento si sta frequentando con Roberta, la quale appare abbastanza gelosa. La sera prima Gianluca è uscito con Loredana, una nuova ragazza che si è presentata nel programma proprio per conoscerlo. La loro conoscenza, però, si è conclusa abbastanza male e in modo molto veloce. Infatti, in puntata il cavaliere annuncia di non voler più portare avanti questo frequentazione. Ma dietro questa scelta c’è qualcosa che Gianluca non dice? Secondo Loredana sì. La dama lascia lo studio, ma subito dopo rientra per raccontare come stanno realmente le cose. La 32enne rivela che, in realtà, il cavaliere la sera prima le ha esplicitamente dichiarato di voler andare oltre il bacio con lei. Loredana, però, si sarebbe rifiutata, in quanto ancora troppo presto. Per tale motivo, Gianluca avrebbe evitato di baciarla. Secondo il racconto della dama, l’uomo non l’avrebbe baciata in quanto l’attrazione era troppo forte e poi non sarebbe riuscito a trattenersi.

Dichiarazioni molto forti, visto che Gianluca dichiara di essere stata provocato da Loredana e di averla rifiutata. “Se avessi voluto baciarti l’avrei fatto”, rivela il cavaliere in studio. Ma la dama non appare per nulla convinta, visto che lei ammette di aver visto altro da parte sua. La 32enne precisa, ancora una volta, che tra loro c’era molta attrazione, al punto che Gianluca con alcuni gesti spinti le avrebbe fatto notare il suo desiderio. Tina Cipollari crede subito alle dichiarazioni di Loredana e il cavaliere finisce così inevitabilmente nel ruo mirino. Anche il pubblico su Twitter si scatena contro Gianluca, definendolo il nuovo Sossio di Uomini e Donne.

Trono Over di Uomini e Donne: Gianluca nel mirino del pubblico, anche Roberta nella bufera

Tutti pronti a criticare e accusare Gianluca, ma ecco che arrivano anche dei rimproveri a Roberta. Tanti sono i telespettatori che si sarebbero aspettati di vederla chiudere questa conoscenza, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Loredana. Invece, la dama decide di continuare a sentirsi con Gianluca nonostante tutto.