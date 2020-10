Uomini e Donne oggi, Gemma: passione con Biagio, ma arriva la delusione

Nuova puntata di Uomini e Donne oggi su Canale 5, che corrisponde alla registrazione avvenuta lo scorso 9 ottobre. Nel corso dell’appuntamento andato in onda ieri, il pubblico ha potuto assistere alla sfilata degli uomini, vinta da Gianluca De Matteis, che ha anche compiuto un gesto speciale nei confronti di Carlotta Savorelli. Quest’ultima si è ritrovata a vivere un momento di grande delusione. Michele ha deciso di proseguire il suo percorso all’interno del programma solo con Roberta Di Padua. Oggi, secondo le anticipazioni di NewsUeD, la puntata dovrebbe iniziare con l’ingresso di un nuovo cavaliere, Giuseppe. L’uomo arriva nel programma, chiaramente, per conoscere le dame e trovare la sua anima gemella. Dopo di che, Maria De Filippi manda in onda un video che ritrae Gemma Galgani e Tina Cipollari durante un’accesa discussione avvenuta nella puntata precedente. Non mancano, dunque, gli scontri tra le due protagoniste del programma! Subito dopo, la dama torinese svela di essersi scambiata un altro bacio con Biagio.

Gemma fa sapere di essere uscita in esterna con il cavaliere. Tra loro, dopo il bacio non molto romantico della precedente uscita, è scattato un altro decisamente passionale. Biagio, però, è uscito in esterna con Maria. Ebbene, il cavaliere confessa che ha baciato anche l’altra dama. Non solo, l’uomo sta portando avanti il suo percorso nel programma con un’altra persona. Intanto, ammette di essere rimasto molto colpito sia da Gemma che da Maria. La Galgani in puntata appare felice per il bacio passionale che si è scambiata con Biagio, ma si ritrova nuovamente a vivere una delusione a causa della presenza di altre dame nella vita dell’uomo. Un’amara scoperta quella che fa Gemma, che vorrebbe avere l’esclusiva con il cavaliere.

La puntata dovrebbe poi andare avanti con Michele e Roberta. Dopo la precedente puntata, la Di Padua è uscita nuovamente in esterna con il cavaliere. Ma ecco che oggi si ritrova ad affrontare una brutta sorpresa. Giunge nel programma una nuova ragazza molto carina, secondo le anticipazioni. Michele decide di iniziare questa conoscenza. Roberta vuole proseguire con il cavaliere, ma ammette di esserci rimasta male. Probabilmente, dopo l’uscita di scena di Carlotta, la Di Padua sperava di poter essere l’unica dama nel percorso di Michele.