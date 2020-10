Uomini e Donne: Carlotta abbattuta, è inaspettato il gesto di Gianluca

Gianluca De Matteis compie un gesto davvero inaspettato per Carlotta Savorelli oggi a Uomini e Donne. La dama non riesce a nascondere la sua delusione, dopo quanto accaduto al centro dello studio con Michele

Gianluca De Matteis oggi a Uomini e Donne compie un gesto bellissimo per Carlotta Savorelli. Nel corso della puntata, in onda questo giovedì 22 ottobre, il tronista prende parte alla sfilata degli uomini. Il pubblico di Canale 5 è da sempre abituato a vedere dame e cavalieri sfilare al centro dello studio. Quest’anno decidono di mettersi in gioco anche i giovani. In particolare, oggi i telespettatori vedono sulla passerella Gianluca e Davide Donadei. Il primo vince la sfilata, ricevendo voti altissimi da parte delle dame del parterre over. Scendendo nel dettaglio, Maria De Filippi nota numerosi 10. Il 9 è il voto più basso che riceve il tronista. Riesce a conquistare il favore delle dame entrando in studio vestito da motociclista. Gianluca interpreta se stesso, in quanto ama andare sulla moto, e indossa un giubbotto di pelle con una t-shirt e un paio di jeans. Non solo, De Matteis conquista tutti con il suo fare seducente, sfilando sulla passerella con un paio di occhiali da sole. Questo accessorio gli torna utile per strappare un sorriso a Carlotta.

Per la Savorelli questa non è una puntata molto serena. Al centro dello studio, dà vita a una discussione con Michele, il quale intanto sceglie di proseguire il suo percorso nel programma solo con Roberta Di Padua. Carlotta fa notare tutta la sua delusione, tanto che esce anche dallo studio. Per la sfilata, però, la dama rientra e continua la puntata ritrovandosi sulla passerella anche Michele. Ed ecco che arriva il turno di Gianluca, che con fare seducente scende dalla passerella e sfila guardando negli occhi tutte le dame, finché non arriva di fronte a Carlotta. A questo punto, De Matteis cerca di strappare un sorriso alla Savorelli sistemandole i suoi occhiali da sole!

La dama sta al gioco e appare felice di questo gesto. A fare notare immediatamente quanto ha appena fatto Gianluca durante la sua sfilata, ci pensa Gianni Sperti. L’opinionista fa i suoi complimenti a De Matteis per il suo inaspettato gesto per Carlotta. “Sei stato un signore”, dichiara il ballerino, approvando completamente. La stessa Savorelli ha sicuramente apprezzato il gesto. La sfilata si conclude con Gianluca vincitore, seguito da Michele, Nicola Vivarelli, Germano e Armando Incarnato. Davide Donadei, invece, non riesce a salire sul podio. È Carlotta ad abbassare la media del tronista pugliese. Il suo voto 0 corrisponde, però, alla volontà della corteggiatrice Beatrice, che non può votare durante la sfilata.