Uomini e Donne oggi, Gemma: un bacio un po’ troppo focoso

La nuova puntata di Uomini e Donne oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, corrisponde alla registrazione avvenuta lo scorso 3 ottobre. Come sempre, si inizia con Gemma Galgani. In particolare, il pubblico di Canale 5 assisterà allo sfogo della dama torinese, che dopo la scorsa puntata – registrata il giorno prima – parla del comportamento di Biagio. Scendendo nel dettaglio, Gemma ha ammesso di essere rimasta profondamente delusa dal cavaliere, che ha regalato gli stessi fiori a tutte le dame che sta conoscendo, compresa lei. La Galgani credeva di essere ormai entrata nel cuore di Biagio, ma non appena ha scoperto che anche le altre donne hanno ricevuto il medesimo regalato ha mostrato la sua delusione. Oggi il pubblico la vedrà entrare in studio con il sorriso! Infatti, Gemma dimostra di essere felice per quanto accaduto con Biagio la sera prima. I due sono usciti insieme e hanno trascorso la serata con serenità. Tra loro è scattato un bacio, che pare sia stato molto passionale per la Galgani.

Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani felice in studio: il bacio con Biagio

Nonostante sia felice per il passo avanti fatto con Biagio, Gemma ammette che avrebbe preferito un bacio più romantico. In questo confronto si inserisce la dama Maria, che scombussola un po’ la situazione. La donna rivela che, in realtà, che il cavaliere avrebbe preferito uscire con lei. Ciò non sarebbe accaduto solo lei perché doveva prendere parte a un compleanno. Non solo, Maria confessa di essere delusa dall’atteggiamento di Biagio: si erano scambiati delle confidenze molto importanti, tanto che hanno pianto insieme. Il cavaliere, però, avrebbe rivelato le stesse cose ad Aurora. Questa parentesi si conclude con Biagio che balla con Sabina. I due sperano di uscire insieme la sera stessa.

Oggi Uomini e Donne, mercoledì 21 ottobre 2020: Michele termina la conoscenza con Carlotta e prosegue con Roberta Di Padua

La puntata prosegue con gli altri volti del programma. In studio entra Gianluca De Matteis, che ha fatto un’esterna con una ragazza. La corteggiatrice crede che il tronista pensi troppo a se stesso e, per tale motivo, ha paura di lasciarsi andare. Una grande delusione, invece, la vive Carlotta. Le anticipazioni de Il Vicolo delle News annunciano che Michele decide di continuare il suo percorso solo con Roberta Di Padua! La scorsa settimana, Carlotta ammetteva nella sua intervista su Uomini e Donne Magazine di essere rimasta male per alcune affermazioni fatte dal cavaliere.