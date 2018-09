Uomini e Donne Oggi, Federica Benincà: lungo messaggio sulla rottura tra il suo ex Marco Cartasegna e Soleil

La notizia di oggi ha sorpreso un po’ tutti i fan di Uomini e Donne: Marco Cartasegna e Soleil Sorge si sono lasciati. L’annuncio è arrivato dall’italo-americana via social. Immediata la reazione di tanti beniamini della coppia che hanno commentato su Instagram la news relativa all’addio. E tra i tanti pareri non è mancato quello di Federica Benincà, ex fidanzata dell’ex tronista. La ragazza si è espressa dopo essere stata stimolata insistentemente dai suoi numerosi seguaci, come lei stessa ha dichiarato. Così prima ha rilasciato un simpatico video tra le Instagram Stories, poi ha scritto un lungo messaggio sulla vicenda, chiarendo il suo pensiero su quanto accaduto.

Cosa risponde l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a chi dice che oggi abbia il viso felice per la news? La domanda dei fan è servita a Federica per fare chiarezza su quanto pensa di Marco e Soleil: “Mi vien da ridere perché 1) Non ho detto che ho reagito così alla notizia, bensì stavo rispondendo alle ragazze che mi hanno intasato il direct per farmi sapere l’accaduto. 2) Ho risposto in modo simpatico (riferendosi al video delle Instagram Stories in cui è apparsa con in sottofondo le note del famoso ritornello ‘Ma che ce frega, ma ce ‘mporta’)”. La Benincà a questo punto spiega che se la questione l’avesse toccata, avrebbe avuto un approccio differente. Infine, elenca un ultimo punto: “3) Io ho sempre la faccia felice….”

Uomini e Donne Oggi: la rottura di Marco e Soleil e il pensiero di Federica

D’altra parte Federica si era già pronunciata nei mesi scorsi senza rancori e in maniera piuttosto favorevole sulla coppia formata dall’ex fidanzato e dall’ex amica. Quest’ultima, fra l’altro, annunciando la fine della love story con Cartasegna, ha anche fatto sapere di essere comunque rimasta in buoni rapporti con lui. “Abbiamo deciso ufficialmente di mettere fino a questa relazione perché non eravamo più felici come lo siamo stati durante tutto il nostro rapporto”, ha inoltre aggiunto l’italo-americana.