UeD oggi: Riccardo e Stefani, l’acceso confronto manda Ida in tilt

Uomini e Donne oggi, Riccardo e l’acceso confronto con la tentatrice Stefani: Ida crolla

Stefani Nobile e Riccardo Gualtieri hanno un primo confronto a Uomini e Donne dopo Temptation Island. Questo acceso ltigio in studio ha portato Ida Platano a lasciare la sua sedia e ad andare dietro le quinte furiose. Si è percepito subito che la dama ha avuto un crollo di fronte a questa situazione così instabile. Dopo il reality delle tentazioni sembrava che tra Riccardo e Ida andasse tutto per il meglio e invece qualcosa è andato storto. Durante questa estate, infatti, il Guarnieri ha ammesso che ci sono stati numerosi litigi a causa della forte gelosia della Platano. La stessa Maria De Filippi ha ammesso che lei fino a qualche giorno fa sapeva che tra i due procedesse tutto per il meglio. Dopo la fine del reality, Riccardo aveva promesso a Ida che si sarebbe trasferito da lei, ma questo non è accaduto. Ora i messaggi inviati all’ex tentatrice Stefani hanno mandato ancora più in crisi la Platano, la quale a stento ha trattenuto le lacrime.

Molto accesa la discussione tra Riccardo e Stefani. L’ex tentatrice è apparsa molto sicura delle sue idee. La conduttrice le ha chiesto cosa ha percepito nei messaggi inviati dal Guarnieri. La Nobile ha risposto abbastanza convinta: “Se un uomo mi chiede un numero, ritengo che chiederà un appuntamento prima o poi”. Ma Riccardo ha tentato di interromperla più volte, dichiarando che se avesse voluto sarebbe andato comunque a trovarla, ma non l’ha fatto. La discussione è continuata con Stefani che consiglia il cavaliere di prendersi le sue responsabilità in quanto adulto. “Con me caschi male, non sono innamorata di te”, ha poi affermato l’ex tentatrice.

Oggi Uomini e Donne: Riccardo e Ida, ancora problemi nella coppia dopo Temptation Island

Quando Riccardo ha ammesso che in realtà non è mai stato interessato a Stefani, nonostante sia una bella ragazza, Tina è uscita dallo studio. Dopo solo qualche minuto l’ha seguita Ida, la quale è apparsa particolarmente arrabbiata. La dama ha mostrato un evidente stato di confusione, in quanto non sa più se credere alle parole di Riccardo. Nel frattempo, pare che i due stiano ancora insieme. Dopo la registrazione sono stati avvistati insieme.