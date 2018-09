Ida e Riccardo stanno ancora insieme: l’ultimo avvistamento a Milano

Trono Over, Uomini e Donne: Ida e Riccardo non si sono lasciati

Ida e Riccardo sono tornati al Trono Over di Uomini e Donne dopo l’esperienza a Temptation Island. La Platano ha ammesso nel corso della prima puntata della nuova edizione di avere alcuni problemi con Guarnieri. Ma, di fatto, i due stanno ancora insieme. A parlare chiaro è l’ultimo avvistamento della coppia: come riporta News U&D, con tanto di scatto rubato, i due si sono rivisti a Milano. Riccardo e Ida sono stati beccati alla Stazione Centrale della città, mentre prendevano insieme un treno per Roma. Stavano forse tornando nel programma di Canale 5? Chissà… per il momento i diretti interessati non si sbilanciano. Tutto tace sui social network, dove l’ex Cavaliere e l’ex Dama sono sempre stati piuttosto presenti.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Ida Platano è andata su tutte le furie quando ha scoperto di alcuni messaggi tra Riccardo Guarnieri e Stephanie, la tentatrice di Temptation Island. Riccardo ha nascosto tutto a Ida, al contrario di quest’ultima che ha sempre parlato della sua amicizia con Davide, il tentatore conosciuto nel villaggio della Sardegna. “Mi ha contattato dopo la fine delle registrazioni e mi ha dato il suo numero di telefono, ma non l’ho mai usato. Io non ho però problemi a rimanere sua amica”, ha confidato Ida.

Ida e Riccardo di Uomini e Donne: la convivenza è a rischio?

Dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island, Ida e Riccardo hanno annunciato di voler andare a convivere. Guarnieri ha infatti deciso di lasciare Taranto per trasferirsi a Brescia, dove la Platano possiede un avviato salone di bellezza. La convivenza tra i due ci sarà presto o salterà tutto alla luce degli ultimi sviluppi? Si attendono chiarimenti!