Riccardo e Ida vanno a vivere insieme: ma lei ha sentito il tentatore Davide

Ida e Riccardo dopo Temptation Island vanno a convivere

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Ida e Riccardo del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo la partecipazione a Temptation Island, l’ex Cavaliere ha preso un decisione importante: quella di andare a convivere con l’hair stylist di Brescia. Guarnieri è dunque pronto a lasciare la Puglia, la sua terra natale, per trasferirsi nella cittadina dove vive la Platano. “Il giorno dopo la fine di Temptation Island mi ha chiamato e mi ha chiesto di venire a vivere con me”, ha dichiarato Ida a Filippo Bisciglia. “Temptation Island mi è servito a prendere questa decisione”, ha aggiunto Riccardo. Che ora, dopo l’estate, cercherà un altro lavoro in Lombardia, per avere la stessa sicurezza economica che ha nel Sud Italia. Nel frattempo ha legato ancora di più con Samuele, il figlio che Ida ha avuto dal suo precedente matrimonio.

Riccardo innamorato ma più geloso di Ida dopo Temptation Island

Nonostante i progetti in comune decisamente importanti, Ida e Riccardo continuano a litigare. I motivi delle discussioni? La gelosia di Guarnieri nei confronti della fidanzata, soprattutto dopo l’esperienza a Temptation Island e dopo la vicinanza al tentatore Davide. “Mi ha contattato dopo la fine delle registrazioni e mi ha dato il suo numero di telefono, ma non l’ho mai usato. Io non ho però problemi a rimanere sua amica”, ha confidato Ida. Non è dello stesso parere Riccardo, che preferisce non vedere alcun tipo di contatto tra Ida e Davide.

Temptation Island: Riccardo non ha più sentito Stephanie

Se Ida ha risentito Davide, lo stesso non è successo a Riccardo e alla sua tentatrice Stephanie. “Non ci siamo più sentiti dopo Temptation Island”, ha assicurato Guarnieri. Ad ogni modo, Riccardo e Ida sono pronti ad avere una vita insieme. “Voglio che lei sia la madre dei miei figli. Uno già ce l’abbiamo”, ha sentenziato l’ex Cavaliere di Uomini e Donne che, al contrario di Ida, non è ancora padre.