Uomini e Donne oggi non va in onda: perché e quando torna

Oggi Uomini e Donne non va in onda: pausa per il primo Novembre , ecco quando torna in tv

Oggi i telespettatori di Uomini e Donne erano ansiosi di vedere cosa è accaduto al Trono Classico. In ogni caso, il pubblico dovrà aspettare ancora un po’ per capire cosa è successo nelle nuove esterne di Teresa, Lorenzo e Luigi. La trasmissione di Maria De Filippi va in pausa per il ponte del primo Novembre 2018. Casa Mediaset ha deciso di non trasmettere le nuove puntate dello storico programma pomeridiano di Canale 5. Trono Over e giovani tornano perciò in tv direttamente la settimana prossima, da Lunedì 5 Novembre 2018.

Al posto del Trono Classico, su Canale 5 andrà in onda la fiction di grande successo con Gianni Morandi, L’Isola di Pietro. Oltre a Uomini e Donne, anche Barbara d’Urso con Pomeriggio 5 si è concessa un giorno di riposo, per tornare poi in diretta già domani, Venerdì 2 Novembre. Per la prossima settimana sono attese puntate molto movimentane sia per il Trono Over che per i giovani. I primi tre giorni saranno sicuramente dedicati ai Senior. Nell’ultimissima registrazione, Maria si è vista costretta a mettersi tra Tina e Gemma. Le due signore si sono rese protagoniste di un burrascoso scontro, tanto da arrivare quasi alle mani. Nel frattempo, pare essersi riaccesa una piccola fiamma tra la Galgani e Rocco. I due hanno iniziato a risentirsi e chissà se alla fine la signora di Torino non riesca a convincere Fredella.

Uomini e Donne: cambianti al Trono Classico dopo l’arrivo di Andrea e Ivan

I fan del Trono Classico devono invece essere pronti ad accogliere grandi cambiamenti. Dopo l’arrivo di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez e l’abbandono da parte di Mara Fasone, la conduttrice e la redazione hanno portato una ventata d’aria nuova alla trasmissione. Ora, i giovani saranno divisi in due diverse puntate. In una ci si dedicherà completamente a Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi e in un’altra a Teresa Langella e gli ultimi due arrivati.