Uomini e Donne: nuovo corteggiatore per Ida, ma l’ex moglie tuona

Ieri, venerdì 12 gennaio, è andato in onda un nuovo appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne. Ida grande protagonista della puntata: prima, è stato dedicato uno spazio per approfondire la conoscenza con Ernesto (che le ha anche permesso di tagliare una ciocca dei suoi capelli); successivamente, Maria De Filippi ha fatto scendere due nuovi corteggiatori per l’ex dama. Il primo si chiama Giuseppe, ha 52 anni ed è un preparatore atletico e massaggiatore sportivo. Separato da nove anni e con una figlia di 20, Giuseppe ha subito ricevuto una strigliata dalla Platano, dato che, durante la sua presentazione, ha criticato il “rivale” Mario. Il secondo, invece, è un ingegnere industriale di 38 anni di nome Sergio, padre di una bambina, Elodie Sole.

Alla fine, Ida ha deciso di tenere entrambi. Tuttavia, ha mostrato un interesse maggiore per Sergio, decidendo di condividere un ballo con lui. Dopo aver sceso le scale di Uomini e Donne, quest’ultimo ha infatti riservato delle parole molto belle per la tronista, lodandola per la sua semplicità. Peccato che, proprio mentre andava in onda la puntata, c’è stato qualcuno che ha avuto da ridire sull’ingegnere. Trattasi della sua ex moglie, che ha pubblicato due storie Instagram di fuoco. La donna ha smascherato l’ex marito, condividendo un video del momento della sua presentazione con un emoji del pagliaccio e facendo quest’ironica introduzione al posto del corteggiatore:

Ciao Ida, sono un ingegnere, ho una figlia meravigliosa di cinque anni che non ho mai mantenuto. Se ne occupa totalmente la mamma e la vorrei ringraziare perché mi ha permesso di venire qui. Anzi, mi ha sempre consigliato di poter venire a Uomini e Donne perché non mi ha mai denunciato. Grazie a tutti, Ida sei speciale.

Dunque, delle accuse veramente gravi quelle fatte dalla donna al corteggiatore, il quale, invece, aveva parlato in tutt’altri termini della figlia. Ma, non è finita qui. Poco dopo, la signora ha pubblicato anche un video del ballo tra Sergio e Ida, con questa didascalia: “E niente, sei riuscito a parlare di me pure mentre balli”. Al momento, non si hanno informazioni sull’ex moglie del corteggiatore e sulla loro storia. Pertanto, è necessario specificare di prendere le parole della donna con le pinze, considerando l’incertezza sulla loro veridicità.

Certo è che, bisognerà vedere come reagirà Ida a queste accuse. La Platano è molto sensibile al tema, avendo cresciuto suo figlio Samuele da sola. Per questo, nonostante Sergio sembrava essere un corteggiatore ideale per lei, questa storia potrebbe segnare la fine della loro conoscenza. Ad ogni modo, non resta che aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire se la tronista deciderà di tirar fuori l’argomento e, soprattutto, per capire la sua decisione.