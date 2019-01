Uomini e Donne, Nicolò Ferrari in partenza: l’ex corteggiatore lascia l’Italia

Nicolò Ferrari lascia l’Italia per una grande avventura

Qualche minuto fa, Nicolò Ferrari, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scritto un post sul suo profilo Instagram. In questo annuncia una partenza che, a detta sua, dovrebbe avvenire proprio nelle prossime ore. Ma di cosa si tratta? Il popolo del web è letteralmente impazzito perché il Ferrari non è che sia stato granché chiaro. Infatti, nel post appena citato, Nicolò non specifica dove andrà, né tanto meno cosa andrà a fare durante questo lungo viaggio. Il suo nome, nelle ultime settimane è stato spesso accostato alla nuova edizione de L’Isola Dei Famosi che, dalle notizie emerse, inizierà proprio durante il mese di gennaio. Il corteggiatore di Nilufar Addati sarà, quindi, uno dei concorrenti del programma condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5? Non ci resta che attendere ulteriori anticipazioni del cast. Intanto ecco le parole scritte da Nicolò nel suo post.

Queste le testuali parole scritte dall’ex concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island Vip: “Ragazzi mancano poco più di 24 ore e lascerò l’Italia per una grande avventura. Ho un turbinio di emozioni in questo momento, starò via parecchio tempo. Non posso che continuare a ringraziarvi per il sostegno che mi avete sempre dato. Spero che sarete vicino a me anche questa volta!”. Il suo messaggio, a molti, non lascia dubbi: Nicolò, da quanto appena riportato, dovrebbe essere un concorrente dell’Isola. Ma, di questo non abbiamo ancora alcuna certezza.

I commenti degli amici sotto il post

Sotto la foto e il messaggio da Nicolò postati, ecco che arrivano puntuali i commenti di amici e fan. Uno dei primi è quello di Marianna Acierno, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin. La ragazza, amica di Ferrari, scrive: “Non credo di potercela fare“, poi ancora la sorella del ragazzo: “Mi mancherai”. Rodolfo, corteggiatore di Mara Fasone: “Spacca tutto!“. Qualche utente prova a nominare l’Isola per scoprire qualcosa in più sull’imminente partenza del milanese. Nulla però ci è ancora dato sapere!