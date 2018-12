Nicolò Ferrari concorrente a sorpresa dell’Isola dei Famosi? L’ex corteggiatore si lascia scappare qualche indizio di troppo

Nicolò Ferrari potrebbe presto lasciare l’Italia per diventare un nuovo naufrago della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Come facciamo a saperlo? Ebbene, a suggerircelo – anche se indirettamente – è stato proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sui social. Nicolò, nello specifico, ha rivelato pochi minuti fa su Instagram di avere dei progetti lavorativi che, prossimamente, lo porteranno in televisione. Non ha detto molto ma gli indizi dati sembrano tutti portare ad un programma specifico, un reality, ovvero: l’Isola dei famosi. Ferrari ha poi spiegato di essere in ansia perché quello che farà lo costringerà a vivere con altre persone, in una situazione di “isolamento” e per un periodo “molto lungo“.

Isola dei famosi 2019: l’ex corteggiatore Nicolò Ferrari nel cast dei naufraghi?

Vero è che nel 2019 diversi saranno i reality che partiranno, quindi molti di voi potrebbero dire che – di fatto – Nicolò potrebbe partecipare a tanti altri programmi. Ferrari, però, ha specificato che la trasmissione per cui è stato preso inizierà tra meno di un mese, proprio come l’Isola dei famosi che – per chi non lo sa ancora – debutterà in prima serata a partire dal 24 gennaio. L’ex corteggiatore, dunque, dopo Riccanza, Uomini e Donne e Temptation Island Vip, adesso sembrerebbe essere pronto per un’altra avventura in TV. Questa potrebbe essere per lui l’occasione giusta per raccontarsi al pubblico in maniera diversa, riscoprendosi e mostrandosi in vesti inedite ai telespettatori.

Isola dei famosi: Nicolò Ferrari pronto a mettersi in gioco?

L’Isola, rispetto a tutti gli altri format che in passato hanno impegnato Nicolò, è decisamente molto forte come esperienza. Di quanto possa fare bene mettere alla prova se stessi in questo modo ne ha parlato per esempio oggi Raz Degan a Verissimo. Riuscirà Ferrari a trarre gli stessi vantaggi e gli stessi benefici da questa esperienza? Se e qualora dovesse veramente partire per l’Honduras, ovviamente, avremo modo di scoprirlo.