Raz Degan pronto a tornare all’Isola dei Famosi: “Un’esperienza che arricchisce”

Raz Degan a Verissimo: l’israeliano pronto a tornare sull’Isola dei Famosi

Raz Degan potrebbe tornare all’Isola dei Famosi. Ospite di Verissimo l’attore israeliano ha ammesso che quel reality show gli ha cambiato la vita. All’ex fidanzato di Paola Barale piacerebbe sbarcare in Honduras in una veste inedita. “Vorrei un ruolo che possa permettermi di condividere la mia esperienza. Mi piacerebbe mettere in difficoltà i concorrenti. Vedere dei veri naufraghi, che si mettono alla prova. L’Isola ha qualcosa da insegnare, può arricchirti davvero. Basta gossip, basta finzioni”, ha detto Raz a Silvia Toffanin. A Degan non va proprio giù la spettacolarizzazione di questa esperienza: una modo di pensare che, del resto, il 50enne non ha mai nascosto.

Raz Degan dopo Paola Barale: l’amore dell’attore

Dopo la fine della lunga relazione con Paola Barale, Raz Degan non ha più ritrovato l’amore. “Sono un lupo solitario. Vivo nel mio trullo in Puglia e faccio lunghe passeggiate in campagna. Mi piace molto vivere così'”, ha spiegato l’ex modello a Verissimo. Raz non è intenzionato a innamorarsi di nuovo così come non è interessato -almeno per il momento – ad avere dei figli.

Verissimo: il fratello di Raz Degan si drogava

Raz Degan a Verissimo ha raccontato pure la storia del fratello Yanai. Quest’ultimo ha combattuto a lungo contro la droga. In passato l’uomo è finito sul lastrico a causa della tossicodipendenza ma ora ne è uscito più forte e sicuro. Tanto che oggi è Yanai ad aiutare gli altri a combattere contro questa dipendenza: una scelta che è motivo di grande vanto per Raz.