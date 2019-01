Uomini e Donne gossip: Mara Fasone e il Capodanno con un ex corteggiatore

Uomini e Donne gossip: Mara Fasone beccata con un ex corteggiatore

Mara Fasone, la bella e sensuale ex tronista di Uomini e Donne, è stata beccata insieme ad un ex corteggiatore. Proprio cosi, la siciliana che ha inaspettatamente abbandonato il trono circa un mese fa, ha comunque deciso di mantenere un certo tipo di rapporto con alcuni dei suoi corteggiatori. Tra tutti, quel che ha con Rodolfo è sicuramente quello che spicca di più. I due, infatti, sui social sono apparsi insieme proprio durante le ultime ore. Sul suo profilo Instagram, il ragazzo sceso a corteggiare Mara Fasone, ha pubblicato dei video dove, appunto, appare in compagnia della tronista durante la notte di Capodanno 2019. Dunque, qual è realmente il loro legame oggi? Lo stesso Rodolfo risponde ad alcune domande social descrivendo il suo rapporto con Mara come se parlasse di semplice amicizia. Sarà veramente cosi?

Sicuramente, come ha spesso confermato l’ex corteggiatore, la sua conoscenza con la Fasone non ha mai cessato di esistere. Anche dopo l’abbandono di Mara, Rodolfo ha continuato a sentirla, a cercarla e provare, forse, a portarla dalla sua parte. Il corteggiamento, probabilmente, è andato avanti anche lontano dai riflettori. L’amico di Matteo Gentili, infatti, scrive in una ig stories: “Ci sentiamo ancora. Non abbiamo trovato l’amore ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Quando si è corretti è inevitabile!”. Ma, se a Mara, durante il suo percorso sul trono piaceva cosi tanto Rodolfo, oggi, cos’è che la continua a frenare?

Rodolfo e Mara hanno festeggiato insieme il Capodanno 2019

Come sopra anticipatovi, Rodolfo e Mara hanno trascorso e festeggiato insieme la brava notte di Capodanno. Insieme, sorridenti, felici e super allegri, i due ragazzi non fanno altri che alimentare voci e dicerie sul loro conto. Nascerà qualcosa col tempo? Le risposte della siciliana, sicuramente, non tarderanno ad arrivare!