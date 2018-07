Uomini e Donne, Nicolò Brigante: Marta in vacanza in Sicilia

Uomini e Donne, Nicolò Brigante: Marta Pasqualato annuncia la sua vacanza in Sicilia

Continua a tenere con il fiato sospeso la presunta liason tra Nicolò Brigante e Marta Pasqualato. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono riavvicinati dopo l’addio del primo a Virginia Stablum. E dopo aver rivelato di essersi sentiti telefonicamente, sembra giunto il momento per Nicolò e Marta di rivedersi dal vivo. La Pasqualato ha annunciato in una storia di Instagram di aver terminato gli esami e di essere pronta per le vacanze. La prima tappa? La Sicilia! Sì, proprio la terra di Brigante. La studentessa di Medicina non ha aggiunto altro, non ha chiarito se andrà o meno a Catania ma i fan tengono le dita incrociate. I due ricominceranno a frequentarsi dopo la conoscenza interrotta alla corte di Maria De Filippi?

“Partirò per la Sicilia, poi andrò ad Ibiza e se ho voglia vado anche a Mykonos, che quest’anno ci vanno un po’ tutti”, ha annunciato Marta Pasqualato su Instagram. Chi la accompagnerà in queste vacanze all’insegna del mare e del sole? Le probabilità che ci sia Nicolò Brigante sono piuttosto alte…per ora, però, l’ex tronista di Uomini e Donne preferisce restare in silenzio. Di recente il ragazzo si è limitato a punzecchiare l’ex fidanzata Virginia per via della sua nuova storia d’amore.

Uomini e Donne: perché non ha funzionato tra Marta e Nicolò Federico Ferrari

Marta ha invece svelato sui social network che l’amicizia con Nicolò Federico Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar Addati, non si è mai tramutata in amore. Il motivo? “Io e Nico ci siamo legati tanto perché abbiamo affrontato un percorso simile a Uomini e Donne e abbiamo sofferto entrambi ma piano piano ci siamo resi contro che tra di noi c’è solo una forte amicizia”, ha spiegato Marta Pasqualato.