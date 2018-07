Uomini e Donne News, Nicolò a gamba tesa su Virginia? Le parole di Brigante dopo la notizia del fidanzamento della Stablum

Nelle ultime ore è giunta la notizia che Virginia Stablum starebbe frequentando un ragazzo dopo l’avventura a Uomini e Donne al fianco di Nicolò Brigante. La voce pare essere piuttosto fondata visto che sul web circolano anche delle foto di un bacio tra l’ex corteggiatrice e il suo nuovo boy. E l’ex tronista di Uomini e Donne come l’avrà presa? Sembrerebbe non proprio bene. Il condizionale è d’obbligo visto che in una delle sue Instagram Stories non cita espressamente Virginia. Tuttavia tutto fa pensare che il messaggio pubblicato da Brigante sia proprio rivolto a lei. Insomma, è difficile credere che si tratti di una casualità. Ma cosa ha scritto Nicolò? Andiamo a scoprirlo.

“Quindi siamo tutti d’accordo che alla fine dei conti tutto sto finto vittimismo non regge” è il messaggio pubblicato da Nicolò tra le sue Instagram Stories. La tempistica dell’intervento (vale a dire che guarda a caso giunge dopo che è trapelato il gossip sul fidanzamento di Virginia) lascia pochi dubbi al destinatario del pensiero. Anche perché con la parola ‘vittimismo’ pare del tutto plausibile credere che l’ex tronista si riferisca alle esternazioni passate della Stablum che aveva dichiarato che dopo la fine del programma Nicolò non le ha rivolto molte attenzioni, mentre lei era guidata da un forte trasporto. Fatto sta che tutti sanno come è andata a finire: la love story è naufragata in fretta. In definitiva pare che Brigante si sia voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe, ammesso e non del tutto concesso che il messaggio sia rivolto all’ex.

Uomini e Donne News, Nicolò e Marta Pasqualato: contatti

Nicolò nel frattempo continua a tenere banco tra la cronaca rosa. L’ex tronista in questi giorni è al centro degli spifferi del gossip perché pare che i contatti con l’ex corteggiatrice Marta Pasqualato siano ancora ‘caldi’. I due sono infatti tornati a sentirsi dopo il programma e soprattutto dopo la fine della storia d’amore tra Brigante e la Stablum. Ad ammettere tutto è stata la Pasqualato che ha rivelato di aver sentito di recente l’ex tronista. Una novità che molti avevano già immaginato quando qualche giorno fa la studentessa di Medicina aveva annunciato di aver ricostruito un buon rapporto con il siciliano. Cosa bolle in pentola?