Uomini e Donne: Marta spiega perché non ha funzionato tra lei e Nicolò Ferrari

Uomini e Donne: Marta Pasqualato ha rifiutato Nicolò Ferrari per frequentare Nicolò Brigante? L’ex corteggiatrice fa chiarezza

Il feeling nato fuori dal programma tra Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari ha inevitabilmente alimentato il gossip sul loro conto negli ultimi mesi. Il primo a parlare di qualcosa di più che una semplice amicizia, come molti forse ricordano., era stato nello specifico Ferrari. Col passare dei giorni e delle settimane, però, sia lui che l’ex corteggiatrice hanno poi più volte ribadito di non stare insieme e di non avere intenzione di fidanzarsi. I fan di Uomini e Donne che li seguono sui social, allora, non hanno potuto fare a meno di chiedersi se questo loro dietrofront fosse conseguente al riavvicinamento di Marta all’ex tronista Nicolò Brigante. Noi, ovviamente, le vere dinamiche che stanno dietro a questo intreccio amoroso non le conosciamo. Quello che abbiamo, però, è la versione dei fatti di Marta Pasqualato che, grazie al gioco delle domande su Instagram, ha cercato di fare chiarezza sulla questione.

“Con Ferrari non c’è più stato nulla?” hanno chiesto pochi minuti fa a Marta su Instagram. “Io e Nico ci siamo legati tanto perché abbiamo affrontato un percorso simile a Uomini e Donne e abbiamo sofferto entrambi ma piano piano ci siamo resi contro che tra di noi c’è solo una forte amicizia” ha allora risposto la Pasqualato. L’ex corteggiatrice, alla fine, ha concluso dicendo: “Ci prendiamo sempre in giro, scherziamo e facciamo gli scemi, gli voglio bene”. Stando alle ultime dichiarazioni di lei, dunque, se con Nicolò Ferrari è scoppiata la scintilla non è certo colpa di Nicolò Brigante e del suo riavvicinamento.

Uomini e Donne, Marta Pasqualato e Nicolò Brigante si stanno frequentando? Spunta un altro messaggio che lo conferma

Marta Pasqualato e Nicolò Brigante si stanno frequentando? Dopo i vari indizi sui social e la conferma dell’ex corteggiatrice oggi possiamo dire con certezza che i due si sentono. Marta e Nicolò ci stanno riprovando o hanno deciso di rimanere in contatto come semplici amici? Forse questa domanda bisogna rivolgerla ai diretti interessati. Intanto lei, pochi minuti, lo ha nuovamente taggato su Instagram e le parole usate fanno luce su una confidenza ritrovata (ed evidente) che i due pare siano riusciti a ritrovare dopo tempo.