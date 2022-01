Uomini e Donne, Nicola Vivarelli senza veli sul web: che fine ha fatto Sirius

By

L’ex cavaliere del Trono Over stuzzica i suoi fan con una foto spinta e intanto continua a sognare un futuro sul piccolo schermo

Che fine ha fatto Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne? L’ex cavaliere del Trono Over è ancora attivissimo sui social e con più di 100mila followers, tiene informati i suoi fan attraverso il suo ufficiale account di Instagram. Ed è proprio qui che l’ex cavaliere appare senza veli, con il lato b in mostra mentre è in acqua. Le sue fan sono andate in tilt di fronte alla foto provocatoria dell’ex di Gemma Galgani.

Scendendo nel dettaglio, rispondendo a chi gli ha chiesto se farà mai un account su OnlyFans, Nicola ha risposto con un’altra domanda: “Lo devo fare secondo voi?”. Il tutto è stato accompagnato dalla foto di Vivarelli (conosciuto anche come Sirius) senza veli. L’ex cavaliere ha posato di fronte alla fotocamere girato di spalle e con il lato b in vista.

Sono tantissimi i fan che hanno risposto alla domanda positivamente, chiedendogli di approdare anche lui su OnlyFans. Oggi Vivarelli continua a tenersi in forma con la palestra, come dimostrano video e foto sul suo profilo social. Fa ancora il modello e il suo sogno di fare un percorso sul piccolo schermo non si è di certo spento.

In una recente intervista, Nicola ha fatto sapere che l’Isola dei Famosi potrebbe essere il reality adatto a lui. Dunque, sembra proprio che così abbia deciso di candidarsi come futuro naufrago della prossima edizione del programma condotto da Ilary Blasi. Era stato già contattato da Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello Vip, ma si è trovato costretto a rifiutare a causa dei suoi impegni lavorativi.

In questi mesi, l’ex Sirius di Gemma ha studiato parecchio per poter prendere la patente di Primo Ufficiale della Marina, raggiungendo il suo obbiettivo! Attualmente pare sia single. La sua relazione con Eleonora Perrone non ha retto dopo il programma di Maria De Filippi ed è giunta al capolinea dopo pochissimo tempo.

Nicola Vivarelli a Uomini e Donne, la storia con Gemma Galgani

Si era fatto conoscere al pubblico di Canale 5 come Sirius. Il giovanissimo cavaliere aveva chiamato la redazione dello show di Maria De Filippi solo per conoscere la dama torinese. In pochi, però, riuscirono a credere che da parte sua ci fosse un reale interesse nei confronti di Gemma.

Furono tantissimi coloro che cercarono di far riflettere la Galgani, senza riuscirci. Infatti, la dama continuò per la sua strada, cercando di far nascere una vera e propria relazione con lui.

Il rapporto si interruppe quando Gemma diede importanza al lifting, sparendo. Dopo tanti mesi trascorsi a litigare e a discutere, tra loro arrivò la pace. Entrambi fecero sapere in studio di aver trovato un punto di incontro per poter essere amici.