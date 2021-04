Uomini e Donne oggi: Gemma e Nicola dopo la promessa sulla cena

By

Uomini e Donne va in onda oggi pomeriggio, giovedì 15 aprile 2021, con una nuova puntata. L’appuntamento, secondo le anticipazioni che sono emerse nei giorni scorsi, dovrebbe vedere protagonista Gemma Galgani. Non sono usciti fuori i dettagli di questa registrazione, avvenuta il 4 aprile scorso. Nonostante ciò, è stato rivelato che la dama torinese siede al centro dello studio insieme a Nicola Vivarelli. Che cosa hanno da raccontare questa volta? La loro frequentazione è giunta al termine questa estate. Non appena ha preso inizio la nuova stagione del programma, a settembre, i due si sono ritrovati in studio abbastanza.

Tra accuse e critiche, Gemma e Nicola hanno chiuso così la conoscenza. Sebbene ci siano state forti discussioni tra loro, quando il giovanissimo cavaliere è salito sulla nave, dove ha svolto il suo lavoro per tre mesi, ha ripreso a sentire la Galgani. Entrambi hanno sempre precisato di essersi sentiti in amicizia. Nicola è poi tornato nel programma e qui ha ammesso che gli farebbe piacere essere amico di Gemma. In molti, però, sono convinti che la dama torinese sia ancora interessata al Vivarelli. Così, Maria De Filippi ha pensato bene di stuzzicarla, nel corso della puntata di ieri.

In studio è scesa Alice, una ragazza pronta a conoscere Nicola. La padrona di casa ha subito chiesto un commento da parte di Gemma, che è apparsa felice per il cavaliere. Infatti, si è detta subito convinta del fatto che la nuova arrivata rispecchi i gusti del Vivarelli. A questo punto, Maria le ha chiesto se cucinerebbe la cena per i due ragazzi, durante la loro prima uscita. La Galgani si è mostrata immediatamente disponibile e serena.

La dama torinese ha dichiarato che cucinerebbe volentieri per Nicola e Alice. Di fronte all’euforia che si è creata in studio immaginando Gemma insieme ai due ragazzi a cena, la De Filippi ha precisato che la sua era solo una domanda. Ma la redazione potrebbe aver deciso di registrare questa particolare esterna. E forse proprio per questo motivo, Gemma oggi si ritrova di nuovo al centro dello studio con Nicola.

Intanto, le anticipazioni di UeD segnalano che nel corso di questa registrazione entrano in studio due coppie del Trono Over, che hanno lasciato da tempo il programma. Questo potrebbe accadere nella puntata di domani.

Lunedì scorso altri ex partecipanti, che hanno trovato l’amore nella trasmissione, hanno preso parte alla puntata. Tra questi anche Luisa e Salvio, che hanno emozionato tutti con una speciale proposta di matrimonio!