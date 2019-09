Uomini e donne news, Teresanna torna a parlare di Francesco: “Non potrei mai…”

News Uomini e Donne, il percorso di Teresanna Pugliese in trasmissione

Teresanna Pugliese è stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne che sicuramente ricorderete tutti: la ragazza è stata infatti prima corteggiatrice di Samuele Nardi, da cui è stata scelta e a cui ha rifilato un “no” secco; poi è finita sul trono e tutti si aspettavano che scegliesse Francesco Monte che lei però non scelse preferendogli Antonio Passarelli; alla fine però tornò sui suoi passi e corteggiò Francesco quando Maria gli propose il trono, venne scelta e iniziò con lui una storia d’amore che andò avanti tra affetto, gelosie e accuse di vario tipo (ricorderete tutti Jessica Cerniglia…). Si può dire senza dubbio insomma che per Teresanna Uomini e Donne è stata una seconda casa e che proprio grazie a UeD la conosciamo bene.

Teresanna Pugliese e Francesco Monte, le parole di lei sul suo percorso televisivo

Oggi la Pugliese è tornata a parlare del programma in una sessione di domande e risposte su Instagram dopo la domanda di un follower: “Ti sei mai pentita – questa la curiosità del fan – del tuo percorso a Uomini e Donne?”. Le parole della Pugliese sono state chiarissime e tutt’altro che scontate perché, viste le lacrime versate in quello studio, avrebbe potuto anche dire altro: “Non potrei mai – così ha esordito –. Porto un dolce ricordo nel cuore… Avevo 20 anni e ho fatto un’esperienza che mi ha segnato molto riuscendo anche a regalarmi saggezza! Tutto ciò che si fa nella vita occorre farlo con lucidità!”. Il riferimento sembra essere proprio a quello che Teresanna ha vissuto non tanto con Antonio quanto con Francesco che è stato per lei una persona senz’altro importante.

Francesco e Teresanna oggi, le nuove vite dei due ex fidanzati

Oggi comunque i due fanno vite separate e non sappiamo se si siano mai più rivisti: lei è sposata con Giovanni Gentile, è mamma del piccolo Francesco e si occupa soprattutto di moda; lui invece cerca di farsi strada come attore, adesso sarà a Tale e Quale Show, e ha fatto molto chiacchierare soprattutto per le sue storie con Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi (oggi è fidanzato con Isabella De Candia). Un passato ormai alle spalle, un presente del tutto diverso e un futuro tutto da scrivere.