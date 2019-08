Francesco Monte: baci e coccole con Isabella, intanto Giulia Salemi…

Gossip Francesco Monte, amore a gonfie vele con Isabella

La storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella va a gonfie vele. Certo i due si conoscono da poco e hanno ufficializzato la loro relazione da ancor meno, forse per aspettare che si calmassero le acque dopo la rottura con Giulia Salemi, ma negli occhi dell’ex del Grande Fratello e tronista di Uomini e Donne vediamo quella felicità che in altre occasioni non abbiamo notato. I due sono attualmente in vacanza a Santa Monica e se la stanno spassando: vi basti dare un’occhiata alle foto che abbiamo condiviso in questo post prendendole dal profilo Instagram di Francesco per capirlo. Lui è di poche parole ma il suo sguardo e quello di Isabella parlano chiaro: i due sono innamoratissimi e chissà che non durino a lungo, come lunghe sono state del resto le storie di Monte, da quella con Teresanna Pugliese a quella con Cecilia Rodriguez.

Francesco Monte e Isabella, vacanze stupende a Santa Monica

A commentare le foto che trovate qui di seguito in cui Francesco e Isabella si baciano anche, molti volti noti dello spettacolo: da Enrico Silvestrin, ex gieffino anche lui, ad Alessio Bernabei, ex di Amici di Maria De Filippi, senza dimenticare l’ex tronista Fabio Colloricchio, la cantante Noemi e molti altri ancora; non si può dire insomma che la nuova storia d’amore di Francesco non abbia attirato l’attenzione dei più. A guardare bene il profilo dell’ex tronista in ogni foto in effetti ci sono commenti positivi su questo nuovo inizio e sono davvero pochi quelli in cui lo si critica per aver rotto con Giulia Salemi. Ma lei?

Giulia Salemi, le ultime news sull’ex di Francesco Monte

Anche Giulia sembra stare benissimo e pare si stia riprendendo dalla batosta ricevuta: “Ultimi giorni in questo paradiso terrestre – questo l’ultimo post che ha condiviso sul proprio Instagram – prima di tornare nella mia Milano carica power. E come dice il buon Jerry Calà ‘In estate tutto accade più velocemente, perché l’estate non è una stagione, ma uno stato d’animo’ #vitasmeralda Super in peace with myself, voi amici dove siete?”. Chissà se anche Giulia tra una vacanza e l’altra riuscirà a ritrovare l’amore che credeva di aver trovato in Francesco! Noi ovviamente saremo qui ad aggiornarvi!