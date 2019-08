Francesco Monte a Tale e quale show: ecco cosa pensa di lui Carlo Conti 

Tale e quale show: cosa pensa Carlo Conti di Francesco Monte

Di Francesco Monte a Tale e quale show si mormorava da tempo, ma abbiamo dovuto aspettare fino ad ora per avere la conferma della sua partecipazione. Questo programma sarà decisamente una sfida per l’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo essersi fatto conoscere in Tv principalmente come concorrente di reality, adesso dovrà dimostrare di essere un bravo cantante e un buon intrattenitore. Ci riuscirà? Lo vedremo. Intanto su di lui ha deciso di scommettere Carlo Conti in persona che, come ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni, crede nel talento di Monte (ed è per questo che lo ha voluto nel cast della prossima edizione di Tale e quale show).

Carlo Conti dice la sua su Francesco Monte: “Ha talento”

In merito alla partecipazione di Francesco Monte a Tale e quale show, come anticipato sopra, si è espresso il conduttore della trasmissione in persona. Carlo Conti crede molto nelle doti di Monte, tant’è che ha dichiarato: “Finora è sempre stato alla ribalta per la bellezza nel mondo dei reality. Questa volta è protagonista di un talent e metterà in mostra proprio il suo talento, perché ne ha. Ed è giusto che abbia l’occasione per far parlare anche di quello che sa fare”.

Francesco Monte, dopo Giulia Salemi un nuovo amore e una nuova sfida in Tv

Francesco Monte, dopo la fine della storia con Giulia Salemi, ha ritrovato l’amore tra le braccia di un’altra donna e, adesso, a Tale e quale show, pare essere pronto per mettersi in gioco anche professionalmente. L’ex tronista riuscirà a lasciarsi alle spalle le polemiche che lo hanno coinvolto dopo la rottura con Giulia? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare la fine dell’estate e il suo debutto in Rai con l’inizio della nuova stagione televisiva.