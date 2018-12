Uomini e Donne News, Sossio senza freni: “Mai preso in giro nessuno”

Uomini e Donne News, Sossio Aruta senza freni: “Mai preso in giro nessuno, mai fatto lo st…zo”. Poi la promessa ‘pesante’ per Ursula

Sossio Aruta è senza freni, come al solito vulcanico e con i peli sulla lingua azzerati. Da quando è tornato a macinare amore con la Dama del Trono Over di Uomini e Donne Ursula Bennardo, l’ex calciatore è ‘ri-fiorito’, anche sui social. Sossio infatti urla il suo affetto, il suo sentimento, nonostante ci siano tanti scettici che scommettono che pure stavolta la ‘luna di miele’ durerà poco e che Aruta non riuscirà a mantenere le briglie al suo carattere indomito. Da qui l’ultima convinta, quasi rabbiosa presa di posizione di Sossio: “Non ho mai preso in giro nessuno. Non ho mai fatto lo st….zo con le donne, semplicemente non mi ero mai innamorato! Un bel giorno è arrivata lei (riferensdosi a Ursula, ndr)…”, ha scritto il cavaliere, che poi ha aggiunto una promessa ‘pesante’. “E sarà mia… per sempre… The lion king!”, ha chiosato, con tanto di impegno eterno.

Dopo varie tribolazioni sentimentali, la Dama del Trono Over, qualche giorno fa, ha preso la sua decisione: Sossio merita un’altra chance. Così i due, attualmente, sono di nuovo ufficialmente compagni di vita. “Ho scelto di dare una seconda possibilità a questa storia e a questo grande amore distrutto da tanta superficialità e sporcato da tante azioni inaccettabili”, ha spiegato di recente Ursula, affidandosi ai suoi canali social e ringraziando coloro che hanno compreso e sostenuto la sua scelta. Parole ‘calde’ invece per le malelingue: “A chi invece giudica e insulta dico: pensate alle vostre corna e curatevi la cattiveria”.

Uomini e Donne News, Sossio Aruta: il pensiero per il padre scomparso

Ursula perdona, Sossio risponde e si mostra pentito per certi comportamenti passati. E a proposito di passato, Aruta negli scorsi giorni ha fatto un tuffo a sette anni fa, momento in cui scomparve suo padre. Per omaggiarlo ha pubblicato su Instagram un commosso e dolce ricordo, in perfetto stile Aruta. “Sono sette anni che sei volato in cielo, ma io ti voglio ricordare così, bello e forte. Preparati che tra un po’ quelle bottiglie le stappiamo, Babbo… Sarai fiero di me. Aruta Ciro, per tutti Sandokan 8/12/2011″.