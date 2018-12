Sossio Aruta: le parole addolorate per il padre scomparso

Sossio Aruta, commozione: le parole addolorate per il padre scomparso

C’è il Sossio Aruta dei programmi televisivi e c’è il Sossio Aruta dietro le telecamere. Istrione a Temptation Island Vip, vulcanico al Torno Over di Uomini e Donne, commosso e dolce quando il ricordo di suo padre, scomparso sette anni fa, torna vivido. Certo l’ex calciatore non perde la sua indole vivace nemmeno in questi casi. Infatti, la memoria per il ‘Babbo’ affidata ai social l’ha fatta ‘a modo suo’, pubblicando una foto godereccia del genitore. Il pensiero dedicatogli invece è stato sensibile. “Sono sette anni che sei volato in cielo, ma io ti voglio ricordare così, bello e forte. Preparati che tra un po’ quelle bottiglie le stappiamo, Babbo… Sarai fiero di me. Aruta Ciro, per tutti Sandokan 8/12/2011″.

Il ricordo di padre Aruta, il calore dei fan e la fulminea risposta di Sossio alle malelingue: “Idiota”

Il pensiero di Sossio è arrivato a corredo di una foto in cui suo padre (molto somigliante al figlio) è stato ritratto a torso nudo e con due bottiglie di vino tra le mani. Il compagno di Ursula Bennardo, sempre in memoria di papà Ciro, ha anche pubblicato una Stories Instagram nostalgica, postando la stessa foto del padre appena descritta e aggiungendole come tappeto musicale la struggente canzone My Heart Will Go On di Celine Dion, celeberrima colonna sonora del film Titanic. Il gesto di Sossio è stato accolto calorosamente dai fan. Eccezion fatta per un follower che stoltamente gli ha consigliato di trattare bene Ursula senza ‘mettere di mezzo il papà defunto’. “Idiota“, il commento fulmineo di Aruta sull’intervento fuori luogo del fan.

Ursula e Sossio si ricomincia: “Ho scelto di dare una seconda possibilità a questa storia e a questo grande amore distrutto da tanta superficialità”

Dopo varie turbolenze sentimentali, Ursula si è decisa a dare un’altra possibilità a Sossio. Oggi i due sono ufficialmente fidanzati. “Ho scelto di dare una seconda possibilità a questa storia e a questo grande amore distrutto da tanta superficialità e sporcato da tante azioni inaccettabili” ha scritto di recente la Dama su Instagram. “Ringrazio a chi mi comprende e chi mi sostiene. A chi invece giudica e insulta dico: pensate alle vostre corna e curatevi la cattiveria”.