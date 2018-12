Uomini e Donne over, Ursula sbotta: Sossio? “Pensate alle vostre corna”

Uomini e Donne Trono Over, lo sfogo di Ursula dopo la puntata: “Pensate alle vostre corna e curatevi la cattiveria”

Puntata del Trono Over intensa e ricca di emozioni quella appena registrata negli studi di Uomini e Donne. Ancora una volta, secondo quanto riportato dalle anticipazioni pubblicate da Il vicolo delle news, si è parlato di Sossio e Ursula. Dopo la rottura e la crisi successiva a Temptation Island Vip il calciatore, come abbiamo visto, ha dichiarato più volte di volerci riprovare con la Bennardo. Lui dice di essere profondamente innamorato di lei ed è pronto a fare di tutto per riconquistare la sua fiducia. Ci riuscirà? Non lo sappiamo ma, stando a quanto emerso oggi, parrebbe essere ad un buon punto.

Ursula, dopo una discussione animata con Armando, ha dichiarato in trasmissione di voler dare una seconda possibilità ad Aruta. Il suo pensiero, inoltre, pochi minuti fa la dama del Trono Over l’ha ribadito sui social, dove si è lasciata andare in un lungo sfogo. “Ho scelto di dare una seconda possibilità a questa storia e a questo grande amore distrutto da tanta superficialità e sporcato da tante azioni inaccettabili” ha scritto su Instagram. “Ringrazio a chi mi comprende e chi mi sostiene” ha poi aggiunto Ursula nello stesso post “A chi invece giudica e insulta dico: pensate alle vostre corna e curatevi la cattiveria”.

Uomini e Donne anticipazioni, Armando sotto accusa: il cavaliere lascia lo studio

Ursula non è stata l’unica dama del parterre femminile a scagliarsi contro Armando oggi a Uomini e Donne. Durante la registrazione, infatti, il cavaliere sarebbe stato accusato da Noel di essere una persona possessiva (paragonabile addirittura ad uno stalker). Queste parole, ovviamente, hanno turbato tutti i presenti in studio, compreso Armando che, in preda alla rabbia, ha lasciato la puntata e mandato la donna a quel paese.