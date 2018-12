Uomini e Donne anticipazioni Trono Over, Gemma bacia Rocco e poi il caos in studio: Armando sotto accusa

Oggi, martedì 4 dicembre 2018, negli studi Elios è stata registrata una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. In trasmissione, stando a quanto emerso dalle anticipazioni pubblicate da Il vicolo delle news, sembrerebbe essere successo di tutto. Ancora una volta si è parlato di Gemma e Rocco. La dama pare abbia deciso di chiudere definitivamente con Paolo per dare una seconda possibilità a Rocco. Quest’ultimo allora, forse in preda all’euforia, durante un ballo di riappacificamento (perché con Gemma ha discusso anche oggi) avrebbe addirittura provato a baciare la Galgani che, tuttavia, si è tirata indietro. Della cosa si è discusso ampiamente nello studio, tant’è che Gemma, alla fine, il bacio lo ha ricambiato. Il momento di quiete tra i due sarebbe però durato poco. A fine registrazione qualcosa li ha turbati ed entrambi hanno lasciato la trasmissione infastiditi.

E a proposito di seconde change, pare che Ursula si sia convinta finalmente a riprovarci con Sossio. Nel parlare della cosa, però, la dama avrebbe tirato in ballo anche Armando. Quest’ultimo, stando a quanto detto da Ursula, avrebbe lanciato diverse frecciatine a lei e a Sossio sui social e la cosa, ovviamente, non è passata inosservata (la Bennardo dopo la registrazione ha pure scritto un lungo post sui social al riguardo). Armando, inoltre, nel difendersi da Ursula ha dovuto fare i conti oggi anche con Noel. Quest’ultima, nello specifico, lo avrebbe accusato di essere uno stalker. Il cavaliere, però, non ha reagito bene a queste accuse. Tant’è che infuriato e sotto lo stupore di tutti avrebbe lasciato lo studio e mandato a quel paese la diretta interessata.

Uomini e Donne anticipazioni: Angela contro Maria De Filippi

Al centro dell’attenzione, ancora una volta, c’è finita oggi anche Angela. Alla dama del parterre femminile il signor Raffaele avrebbe dedicato una poesia non proprio lusinghiera con la quale, non troppo velatamente l’avrebbe accusata di stare cercando un uomo con i soldi. Il modo in cui si è parlato di lei non è piaciuto ad Angela che, di tutta risposta, si sarebbe adirata con Maria De Filippi. Il motivo? Angela avrebbe invitato la conduttrice a far arrivare al Trono Over qualcuno di adatto a lei (perché al momento nessuno dei presenti, secondo lei, sarebbe alla sua altezza).