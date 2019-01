Uomini e Donne news, la scelta di Lorenzo: indizi che confondono

News Uomini e Donne, Lorenzo in confusione: la scelta tra Giulia e Claudia

Si mette sempre peggio per Lorenzo. Il tronista di Uomini e Donne non si trova affatto in una bella situazione. Il giovane di Milano continua a portare fuori sia Giulia che Claudia, entrambe fortemente interessate a lui. Anche Riccardi ha ammesso di provare qualcosa di molto forte sia con la Cavaglia che con la Dionigi. Proprio per questo motivo, la non scelta di Sara Affi Fella è in totale confusione e le sue azioni stanno mandando in tilt le due corteggiatrici e non solo. Una cosa è però certa: il ragazzo ha paura di ricevere un no. Proprio a causa di quest’ultimo particolare, Lorenzo ha deciso di mettere in scena una finta scelta all’interno dello studio del Trono Classico.

Riccardi ha fatto credere ad entrambe le ragazze di essere la scelta e tutte e due gli hanno risposto positivamente. Quando poi è stata svelata la verità, le reazioni di Giulia e Claudia hanno spiazzato tutti. La prima ha perso la pazienza e è andata su tutte le furie, tanto da decidere di uscire dallo studio dichiarando di non voler più tornare. L’altra è rimasta molto male ed è finita in lacrime. Adesso sta al diretto interessato capire cosa fare e come rimediare, in modo tale da non ricevere un no. Al momento, gli indizi che ci arrivano dai social e dalle varie registrazione non sembrano darci alcuna chiara anticipazione sulla persona che Lorenzo potrebbe preferire.

Uomini e Donne: chi sceglierà Lorenzo tra Giulia e Claudia?

Al momento dai social non stanno facendo altro che arrivare cattive notizie. Giulia Cavaglia non sappiamo ancora se abbia deciso di perdonare o meno Lorenzo, mentre Claudia chissà se abbia superato la delusione ricevute. Una cosa è certa, Riccardi vorrà senza dubbio chiarire con entrambe e portarle fino in fondo. Sono due persone completamente diverse tra loro e sceglierne una sarà difficile. Gli indizi non fanno altro che continuare a confondere le idee di tutti.