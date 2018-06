Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi in contatto dopo la scelta: la rivelazione di Luigi Mastroianni

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Luigi Mastroianni a Uomini e Donne Magazine oggi non hanno coinvolto solo Sara Affi Fella. Nella sua intervista, infatti, l’ex corteggiatore ha tirato in ballo anche quello che per diverso tempo è stato il suo antagonista in trasmissione, ovvero Lorenzo Riccardi. Stando a quanto dichiarato dal siciliano, infatti, sembrerebbe che Sara e Lorenzo si siano sentiti dopo la scelta. Quest’ultimo, nello specifico, avrebbe scritto all’ex tronista su Instagram. Come fa Luigi Mastroianni a saperlo? Sarebbe stata la Affi Fella stessa a mostrargli il messaggio ricevuto. Le cose tra loro due non andavano già bene ma Sara, per correttezza, avrebbe deciso comunque di mettere a corrente il siciliano dell’accaduto.

Se Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si siano tenuti in contatto o se tutto è iniziato e finito immediatamente con il messaggio di cui parla Luigi Mastroianni non possiamo saperlo. Nella sua intervista a Uomini e Donne Magazine, infatti, l’ex corteggiatore ha dichiarato: “Nei giorni scorsi mi ha mandato una foto di un messaggio che le ha scritto in privato Lorenzo sotto una sua Stories con la nonna, dicendomi che nonostante tutto lo faceva per correttezza. Io le ho detto che mi dispiaceva per quello che ci eravamo detti ma lei non ne ha voluto sapere”. Luigi, in quest’ultima parte, si riferisce all’incontro che c’è stato tra i due a Venafro (paese di lei), dove i due ex protagonisti di Uomini e Donne erano stati beccati a litigare tempo fa (scatenando le voci che da tempo giravano sul loro conto).

Uomini e Donne: Luigi Mastroianni contro Sara Affi Fella

A Uomini e Donne Magazine Luigi non ha certo risparmiato sconti a Sara Affi Fella. Nella sua intervista (che potete leggere qui) dopo aver accusato l’ex tronista di non essere mai stata interessata a lui, Mastroianni ha confermato che tra i due le cose non sono andate bene fin dal primo momento.