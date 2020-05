Uomini e Donne news Sara, lite prima del rientro: riecco Sonny, lei silenzio

News Uomini e Donne, Sonny Di Meo risponde a Giuseppe Nastasi su Instagram

Se il trono di Giovanna Abate sta continuando tra misteri e colpi di scena non si può dire lo stesso degli altri tre troni che sono andati in onda fino a poco prima dell’inizio della quarantena: parliamo precisamente di quelli di Daniele Dal Moro, Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. Sapevamo che sarebbero tornati in onda gli ultimi due e che Daniele invece sarebbe tornato forse a settembre; il punto è che la situazione ci sembra ancora da definire e non abbiamo proprio idea di come il tronista e la tronista possano arrivare a una scelta entro la fine di maggio (a meno che il programma non venga allungato, e allora con i tempi rientreremmo senz’altro). L’ultima polemica scoppiata in merito a Uomini e Donne su Instagram proprio Sara, e ha come protagonista Sonny Di Meo.

Uomini e Donne news, Sonny senza freni: “Parole senza senso”

Il ragazzo infatti ha voluto rispondere alle accuse di Giuseppe Nastasi, che intanto ha chiarito di non aver voluto attaccare in alcun modo la redazione, sostenendo che fosse meglio “un silenzio sensato che tante parole senza senso”. “Ci aggiungiamo – ha poi continuato – ‘non può piovere per sempre’? La pazienza è la virtù dei forti? O l’albero si rispetta per la sua ombra?”. Tutte frecciatine a Giuseppe che sembra davvero snervato per la situazione e che nelle ultime ore si è fatto parecchio notare per i suoi attacchi non proprio leggeri. “Comunque – ha poi concluso Sonny – cancellare un insulto postato senza pensare è persino peggio di averlo pubblicato Così… tanto per…”.

Anticipazioni trono Sara Shaimi, la tronista in silenzio: cosa succederà?

Non sappiamo cosa pensa Sonny della situazione ma è certo che l’atteggiamento che ha è di gran lunga diverso rispetto a quello di Giuseppe che invece è già la seconda volta che si fa notare per qualche parola fuori posto. In tutto questo tra l’altro Sara è sparita e siamo proprio curiosi di scoprire come reagirà all’atteggiamento che hanno avuto entrambi. Sempre che torni, s’intende.