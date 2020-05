UeD ombre sul trono di Sara Shaimi: Giuseppe sbotta, cosa è accaduto

UeD ombre sulla scelta e sul trono di Sara Shaimi: Giuseppe Nastasi sbotta, cosa sta accadendo

Che fine ha fatto Sara Shaimi? La tronista di Uomini e Donne tornerà nel programma? La questione è naturalmente ‘propedeutica’ alla scelta e, di conseguenza, al ritorno in studio anche del corteggiatore Giuseppe Nastasi. A proposito: quest’ultimo nelle scorse ore è spuntato sui social con una diretta dura, che getta ombre sul proseguimento del trono della Shaimi. E non solo, visto che il giovane ha parlato anche di comportamenti irrispettosi da parte di figure terze.

“Si tirano le somme, mi faccio una grossa risata guardando tutto quello che mi circonda; è impensabile che dopo 70 giorni io riceva messaggi del tipo ‘ma che fine hai fatto?’. Io sono sempre qui. Se qualcuno volesse invitarmi a dire la mia lo farò nelle sedi opportune”. Così esordisce Giuseppe in una diretta su Instagram, intercettata da Il Vicolo delle News. “Chi è qui ad aspettare e continuare qualcosa viene dimenticato – prosegue con tono deciso il corteggiatore -. Chi si professa santarellino, chi parla piano, chi fa dormire e attacca tanto gli altri, no! Ma non siete diversi.” Poi l’affondo, senza fare nomi: “Da un anno girate tutti i palinsesti televisivi ma avete il barbaro coraggio di dichiarare che siete diversi. Siete diversi sì, ma peggio. Sono stanco di vedere gente ipocrita. Girate tutti i palinsesti televisivi, tutte le donne, per avere un’agenzia che vi appoggi e per stare davanti alla lucina rossa. Uscite fuori i cog…oni e parlate. Dov’è il vostro interesse e il vostro amore?”

UeD Giuseppe, che cosa è accaduto durante la quarantena? Il trono di Sara sarà sospeso?

Resta da capire che cosa sia accaduto in questi giorni di quarantena in cui è stato interrotto lo show di Maria De Filippi. Nel frattempo una cosa è certa: Nastasi ne ha per tutti. E Sara? Che cosa ne pensa di una simile sortita? Tempo al tempo. E, parola di Giuseppe, “i nodi verranno al pettine”.